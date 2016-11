SPD-Chef Gabriel wird noch einmal Vater

BERLIN. SPD-Chef Sigmar Gabriel (57) und seine Frau Anke (40) bekommen eine zweite gemeinsame Tochter.

SPD-Chef Sigmar Gabriel Bild: (Reuters)

"Wir sind sehr glücklich, dass wir im Frühjahr noch ein Kind bekommen", sagte Gabriel dem Magazin "Stern". Der ARD-Reportagereihe "Beckmann" verriet der Vizekanzler, dass es wieder eine Tochter werde.

Mit seiner zweiten Frau Anke hat Gabriel bereits die vierjährige Marie, außerdem hat er eine erwachsene Tochter aus erster Ehe. "Es ist jetzt die dritte Tochter, ich bin jedenfalls für Mädchen zuständig", sagte Gabriel.

Keine Babypause für den Papa

Auf seine Entscheidung, ob er kommendes Jahr für die Sozialdemokraten als Kanzlerkandidat antreten werde, habe das keinen Einfluss: "Nein, denn wir haben uns vor der Entscheidung, ein weiteres Kind zu bekommen, alles gut überlegt", sagte der Bundeswirtschaftsminister dem "Stern". Eine Babypause könne er im Wahlkampf "leider nicht" einlegen. Die SPD will im Jänner über ihren Kanzlerkandidaten entscheiden, gewählt wird im Herbst.

Anke Gabriel will nicht Teil des Wahlkampfes werden, falls Gabriel die Kanzlerkandidatur übernimmt: "Es ist ja zum Glück nicht wie in Amerika, dass die Familie im Vordergrund stehen muss", sagte die Frau des Vizekanzlers gegenüber Reinhold Beckmann. Sie ist Zahnärztin in Goslar, Gabriel war einst ihr Patient. Die beiden sind seit etwa vier Jahren verheiratet.

Ihre Praxis will Anke Gabriel auf jeden Fall weiterführen, selbst wenn ihr Mann Bundeskanzler werden sollte. "Mein Mann müsste das also alleine in Berlin durchstehen. Deutschland müsste auf eine Kanzlergattin verzichten", sagte sie im Interview. Der Mann von Angela Merkel, Joachim Sauer, mache das ja genau so.

Dass Gabriels Frau im Fernsehen über sich und das Leben mit dem SPD-Vorsitzenden spricht, ist eher ungewöhnlich. Allerdings hatte das Paar bereits im Juni die "Bunte" zu sich nach Goslar eingeladen und vom gemeinsamen Familienleben erzählt.

1 Kommentar (71) · 22.11.2016 21:59 Uhr von ZgKdt· 22.11.2016 21:59 Uhr No hawedere bleibt uns nix daschpoat Antwort schreiben

