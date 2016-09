Rosenkrieg: Kinder sind immer die Verlierer

Linzer Expertin erklärt, wie Eltern ihrem Nachwuchs die Scheidung so leicht wie möglich machen.

Brad Pitt wehrt sich gegen Vorwürfe, er sei gewalttätig gewesen. Bild: APA

Das Thema Scheidung ist seit der Bekanntgabe der Trennung der US-Filmstars Angelina Jolie und Brad Pitt in aller Munde. "Mir tun vor allem die Kinder leid", hört man in vielen Gesprächen. Die Heilpädagogin Sandra Wiesinger vom Neuromed Campus Linz erklärt, wie Eltern ihren Nachwuchs in dieser schwierigen Phase bestmöglich unterstützen können:

Kindgerecht aufklären: "Eltern sind sich über die Folgen einer Scheidung für ihre Kinder oft nicht bewusst", sagt die Therapeutin. Das Leben der Kleinen gerät in Schieflage, sie verlieren die gewohnte Sicherheit. Gerade kleine Kinder können oft nicht zwischen Partnerschaft und Elternschaft unterscheiden. Deshalb ist es so wichtig, Sohn oder Tochter alles genau zu erklären und zu versichern, dass Papa und Mama immer Eltern bleiben, auch wenn sie sich trennen. Man sollte auch kein Geheimnis aus der Sache machen, sondern "Kinder gehören kindgerecht aufgeklärt", so die Expertin.

Mitsprache: "Geben Sie Kindern ein Mitspracherecht. Sie können Wünsche oft genau benennen", sagt Wiesinger.

Zeit geben: Kinder brauchen Zeit, um sich mit der neuen Situation zurechtzufinden. Wichtig ist es für Eltern, Gefühle wie Trauer, Wut oder Enttäuschung bei sich selbst zuzulassen, damit auch die Kinder ihren Gefühlen Ausdruck verleihen können. Denn die Eltern sind das wichtigste Vorbild.

Entlasten: Manche Kinder geben sich die Schuld an der Scheidung. "Sprechen Sie die Kinder von dieser Belastung frei", rät Wiesinger.

Als (Eltern-)Paar auftreten: Geburtstag, Schulantritt, Aufführungen – bei wichtigen Anlässen brauchen Kinder beide Eltern. Deshalb ist es wichtig, dass die Erwachsenen lernen, sich neutral und offen gegenüberzustehen.

Kind bleiben dürfen: Kinder sind kein Partnerersatz. Sie sollten weder mit den Problemen der Großen belastet werden noch sich über Gebühr um kleinere Geschwister kümmern müssen.

Gewohnheiten beibehalten: Wenn die Welt daheim auseinanderzubrechen droht, haben manche Kinder Sehnsucht danach, an einem Ort zu sein, wo alles in Ordnung ist. "Das kann die Schule, der Kindergarten oder der Sportverein sein", sagt Wiesinger. Deshalb: an alten Gewohnheiten festhalten.

Neutral bleiben: Wenn sich ein Kind etwa beim Lehrer "ausweint", sollte dieser keine Partei für einen der Elternteile ergreifen – Kinder möchten gerne loyal sein.

Kein Ersatz-Papa: Wenn ein Elternteil einen neuen Partner hat, sollte dieser versuchen eine freundschaftliche, verlässliche Beziehung aufzubauen und sich nicht als Ersatz-Papa oder Ersatz-Mama aufzuspielen.

Patchwork-Familie: Kinder sehen Stief- oder Halbgeschwister oft als Bedrohung an. Deshalb: dem Betroffenen Zeit lassen und ihm besonders viel Liebe und Zuneigung schenken.

Die Vorwürfe

Der sechsfache Vater Brad Pitt ist mit dem Vorwurf seiner Frau Angelina Jolie konfrontiert, gewalttätig gegen seinen Sohn Maddox gewesen zu sein. Heilpädagogin Sandra Wiesinger erklärt: „Wenn es um Gewalt geht, braucht die ganze Familie Unterstützung. Am wichtigsten ist es natürlich, die Kinder zu schützen.

Trotzdem sollten sie die Möglichkeit haben – wenn nötig unter Aufsicht – eine Beziehung zu beiden Elternteilen aufzubauen“

