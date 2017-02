Queen Elizabeth: Seit 65 Jahren im Amt

"Mein ganzes Leben, sollte es kurz oder lang werden", versprach die spätere Königin Elizabeth II. an ihrem 21. Geburtstag, wolle sie ihren Untertanen widmen. Jetzt ist die britische Königin bereits 65 Jahre auf dem Thron – und damit derzeit die am längsten amtierende Monarchin.

Queen feiert Saphir-Jubiläum Bild: APA

Zum Feiern ist ihr aber wohl nicht zumute. Denn das heutige Jubiläum ist der Todestag ihres Vaters.

"Sie wird wahrscheinlich am Montag auf dem Landsitz Sandringham sein", sagte eine Sprecherin des Buckingham-Palastes. So hält die Queen es meistens an dem Jahrestag, gemeinsam mit ihrem Mann Philip (95). In London gibt es ihr zu Ehren Salutschüsse. Auch Münzen werden zum 65. Thronjubiläum aufgelegt.

Respekt und Beständigkeit

Typisch für die Queen: kein großes Tamtam, Respekt anderen gegenüber, Beständigkeit. Augenzwinkernd wird gesagt, Elizabeth habe als Prinzessin einen Baum bestiegen und sei als Königin hinuntergekommen. Denn die Nachricht vom Tod ihres Vaters, König George VI., erreichten sie und Philip 1952 auf einer Kenia-Reise in einem Baumhaushotel – damals war sie erst 25 Jahre alt.

Die Briten lieben ihre Königin. Denn sie führt das Land seit Jahrzehnten wie ein Fels in der Brandung durch alle Höhen und Tiefen und bewahrt dabei stets Haltung. Aus politischen Angelegenheiten hält sich Elizabeth II., die auch Staatsoberhaupt von Kanada, Australien und vielen anderen Ländern ist, stets heraus. Zum geplanten Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union (Brexit) äußerte sich die Queen bislang ebenfalls nicht öffentlich.

