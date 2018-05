Prinz mit Tattoos und Sportsgeist wird heute 50

Der dänische Kronprinz Frederik wird 50.

Frederik von Dänemark Bild: Reuters

Bäuchlings liegt er auf dem nassen Holzsteg und fischt im Wasser nach Krabben. Schmutzige Finger sind für den dänischen Kronprinzen Frederik offensichtlich kein Problem. Ganz im Gegenteil: Auch kurz vor seinem heutigen 50. Geburtstag blitzt beim ältesten Sohn von Königin Margrethe II. manchmal noch das kleine Kind durch. Mit verschmitztem Lächeln gibt sich der tätowierte Prinz lieber lässig als royal-steif, trägt lieber Laufdress als Krawatte. Zugleich sehen alle: Der Rockstar der dänischen Königsfamilie, mit Hang zu lauter Musik und schnellen Autos, ist endlich erwachsen geworden.

Rockstar der Königsfamilie

Noch vor wenigen Jahren galt Frederik als der ewige Rebell. Nicht alle waren begeistert, dass dieser junge Mann einmal Dänemarks König werden sollte. Das hört sich inzwischen anders an: Nie war Frederik bei den Dänen beliebter als heute. Nicht ganz unschuldig am Imagewandel dürften Vorzeige-Kronprinzessin Mary (46) und die vier gemeinsamen Kinder sein. Die Handschrift der Marketing-Expertin ist in vielen öffentlichen Auftritten, bei Projekten und Initiativen sichtbar und hat dem gesamten Königshaus gut getan.

Der Prinz wuchs im Palast mit strengen Regeln auf. Seine Kindheit beschrieb Frederik einmal als lieblos, Königin Margrethe selbst gab zu, dass sie mit den kleinen Kindern anfangs nicht viel anfangen konnte.

Inzwischen hat der sportliche und attraktive Frederik die Kämpfe seiner Jugend auf Skipisten und Laufstrecken verlagert. Auf Hundeschlitten sauste er über das grönländische Eis, ging bei Skirennen und einem Ironman an den Start. Zu seinem 50. Geburtstag sind fünf Volksläufe im ganzen Land organisiert, jedes Mal wird Frederik mit an den Start gehen.

