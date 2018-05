Nach peinlichem Auftritt im Rausch will Marco Wagner nie mehr trinken

Der steirische Facebook-Star sah sich nach einer durchzechten Nacht mit Nazi-Vorwürfen konfrontiert, entschuldigte sich bei seinen Fans und entsagt jetzt dem Alkohol.

Marco Wagner präsentierte sich seinen Fans sichtlich mitgenommen. Bild: Screenshot facebook

Nach einem feucht-fröhlichen Angler-Trip in Ungarn bangt Facebook- und Youtube-Star Marco Wagner nun um seine Karriere. Der 30-Jährige wurde dabei gefilmt, wie er – offensichtlich im Vollrausch – mit einer Gruppe von anderen Männern Schlachtgesänge und rechte Lieder grölt.

In dem pikanten Video, das sich derzeit via Facebook verbreitet, ist außerdem ein Mann zu sehen, der Adolf Hitler imitiert. Quittiert wird die Darbietung vom Applaus und Gejohle der anwesenden Männer. Kritiker kündigten Anzeigen an.

Wie es dazu kommen konnte, kann sich Wagner im Nachhinein auch nicht so genau erklären. Der Steirer entschuldigte sich via Video bei seinen rund 220.000 Facebook-Abonnenten für sein Verhalten.

Er habe die Gruppe Deutscher während eines Fischer-Urlaubs in Ungarn kennengelernt, gemeinsam habe man eine größere Menge Alkohol konsumiert. Dann stimmten die Männer neben Party- und Fußballliedern auch rechte Schlachtgesänge an.

"Ich schwöre, ich würde das nüchtern nie machen", sagt der sichtlich mitgenommene Steirer in seiner Videobotschaft von Donnerstag. Er distanziere sich ganz deutlich von rechtem Gedankengut. Dass ihm der Auftritt seine Karriere kosten könnte, sei im durchaus bewusst.

Er werde nie mehr wieder eine Tropfen Alkohol trinken, so Wagner: "Ich bin ein anderer Mensch im Rausch. Ich mag so nicht mehr weiterleben. Das ist mir todernst, das bin ich meiner Freundin und meinem Körper schuldig".

Die gesamte Video-Botschaft sehen Sie hier:

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema