Michelle Obamas Porträt wird wegen großen Andrangs umgehängt

Michelle Obama und die Künstlerin Amy Sherald bei der Präsentation des Gemäldes der Ex-First Lady in der National Portrait Gallery in Washington. Bild: (AFP)

Wie das Museum am Dienstag auf Twitter schrieb, soll das Porträt künftig im zweiten Stock ein "großzügigeres Besuchserlebnis" ermöglichen.

Smithsonian's National Portrait Gallery moves the portrait of Michelle Obama due to a "high volume of visitors" https://t.co/0gZDEYEwkH pic.twitter.com/t07bj6K7ik