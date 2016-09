Lady Gaga tritt bei Super Bowl auf

"Es ist keine Illusion. Die Gerüchte stimmen", twitterte die Musikerin und bestätigte US-Medienberichte. Das Finale der American-Football-Profiliga NFL ist ein Großereignis im US-Fernsehen, mehr als 100 Millionen Zuseher verfolgen es allein in den USA vor den Bildschirmen.

Die für ihren farbenfrohen Auftritte bekannte Grammy-Gewinnerin, die momentan auf Werbetour für ihr im Oktober erscheinendes Album "Joanne" ist, hatte bereits bei der diesjährigen Super Bowl die Nationalhymne gesungen.

In den vergangenen Jahren traten in der 15-minütigen Halbzeitpause unter anderem Coldplay, Beyonce, Katy Perry oder die Red Hot Chili Peppers auf.

It's not an illusion. The rumors are true. This year the SUPER BOWL goes GAGA! @nfl @FOXTV @pepsi #PERFECTILLUSION #GAGASUPERBOWL pic.twitter.com/qR4O57451G