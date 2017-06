Jessica Chastain heiratete italienischen Freund

HOLLYWOOD. Die amerikanische Schauspielerin Jessica Chastain (40, "Der Marsianer") hat ihren italienischen Freund Gian Luca Passi de Preposulo (34) geheiratet.

Jessica Chastain Bild: LOIC VENANCE (APA/AFP/LOIC VENANCE)

Wie die US-Zeitschrift "US Weekly" am Montag berichtete, gab sich das Paar am Samstag in Italien das Ja-Wort. Unter den Gästen seien Kollegen wie Anne Hathaway, Emily Blunt und John Krasinski gewesen, hieß es

Chastain ist seit 2012 mit dem Mode-Manager, dem Spross eines alten italienischen Adelsgeschlechts aus Bergamo in der Lombardei, zusammen. Die kalifornische Schauspielerin gehörte in diesem Jahr der neunköpfigen Jury bei den Filmfestspielen in Cannes an. Für ihre Rolle als CIA-Agentin in "Zero Dark Thirty" war sie 2013 für einen Oscar als beste Hauptdarstellerin nominiert. Im Jahr zuvor hatte sie mit dem Film "The Help" Chancen auf einen Nebenrollen-Oscar.

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema