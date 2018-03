In diesen Kicker ist Ski-Ass Lara Gut verliebt

BERN. Der Schweizer Ski-Star soll mit dem Schweizer Nationalteam-Spieler Valon Behrami liiert sein, berichtet die Schweizer Tageszeitung "Blick".

Lara Gut Bild: Gepa

Jetzt ist es raus. Lange Zeit wurde ein Geheimnis daraus gemacht, mittlerweile hat die Schweizer Ski-Heldin Lara Gut ausgepackt: Sie ist mit dem Schweizer Teamkicker Valon Behrami liiert. Die Schweiz hat damit ihr neues Sport-Traumpaar. „Valon ist das Schönste, was mir je passieren konnte“, sagt Gut.

Der Schweizer Teamspieler Valon Behrami im Duell mit Österreichs David Alaba.

Gut selbst hat die Gerüchte auf Facebook zusätzlich angeheizt. In einem längeren Post blickt die 26-Jährige auf die Ski-Saison zurück, dankt ihrem Team, Familie und Freunden sowie ihrer neuen Liebe: "Mit Valon habe ich die Kraft erfahren, wie es ist, zu zweit zu sein und eine Person neben sich zu haben, die dich an die Hand nimmt und dich nie alleine lässt. Valon ist das Schönste, was mir je passieren konnte."

Schon vor den Olympischen Spielen in Pyeonchang machte Gut kein Geheimnis daraus, dass sie einen neuen Freund habe. Über Twitter deutete sie erstmals eine neue Liebe an. Und dementierte, dass es sich dabei um bastian Baker handelt. Den richtigen Name verriet sie bis Sonntag aber nicht. Das könnte auch einen Grund gehabt haben: Behrami trennte sich erst Ende Februar von seiner Langzeit-Freundin Elena, mit der der Spieler von Udinese Calcio zwei Töchter hat.

