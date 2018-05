Im Hause Eastwood wird Nachwuchs erwartet

Die Tochter von Hollywoodstar Clint Eastwood ist schwanger.

Francesca Eastwood Bild: APA

Die Tochter von Hollywood-Legende Clint Eastwood (87), die Schauspielerin Francesca Eastwood (24), erwartet ihr erstes Kind. Das gab sie am Dienstagabend bei den Environmental Media Association Awards in Los Angeles bekannt.

Sie betrat gemeinsam mit ihrer Mutter, Schauspielerin Frances Fisher (66) die Bühne, um einen Preis zu übergeben. Aber nicht nur das: Eastwood nutzte die Gelegenheit, die Öffentlichkeit über ihre Schwangerschaft zu informieren.

Wer der Vater des Babys ist und wann das Kind dzur Welt kommen soll, ist noch nicht bekannt.

Francesca Eastwood heiratete im Jahr 2013 Jordan Feldstein in Las Vegas. Nur eine Woche später wurde die Ehe wieder annulliert. Feldstein starb im Alter von 40 Jahren im Dezember 2017 an einer Thrombose in seinem Bein.

