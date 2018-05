Hugh und Anna: Honeymoon bei der Formel 1

Einen Tag nach ihrer Hochzeit kamen Schauspieler Hugh Grant und Anna Eberstein nach Monaco.

Hugh Grant mit Ehefrau Bild: APA/AFP/ANDREJ ISAKOVIC

Beim 76. Formel-1-Grand-Prix tummelten sich wieder Dutzende Promis in Monte Carlo. Doch wenn ein Superstar wie Hugh Grant nur einen Tag nach der Hochzeit mit seiner frisch Angetrauten, Anna Elisabet Eberstein, den Start in die Flitterwochen mit einem Formel-1-Rennen feiert, ist das schon außergewöhnlich. Denn damit stellte er andere berühmte Gäste wie Olympiasieger Aksel Lund Svindal, Rugby-Spieler Jamie Roberts, Schauspieler Liam Cunningham, Produzent und Schauspieler Ron Howard, Sänger Justin Jesso oder Stratosphärenspringer Felix Baumgartner locker in den Schatten.

Knallroter Blickfang

Bella Hadid zog in einem knallroten ärmellosen Shirt und Jeans die Blicke auf sich. Das Supermodel flanierte durch die Boxengasse und posierte unter anderem mit Red-Bull-Teamchef Christian Horner.

Lange war über die Abschaffung der Grid-Girls diskutiert worden. In Monaco sind sie wieder da: Grid-Girls und -Boys in Rot und Weiß säumten den roten Teppich. Für das Formel-1-Spektakel kreierte der Linzer Friseur Marco Inmann die sogenannten "Amber Waves", bei denen statt Lockenwicklern Papier von Küchenrollen verwendet wird: "Das saugt die Flüssigkeit besser auf."

Und was wäre ein Monte-Carlo-Rennen ohne den Glamour der Fürstenfamilie: Prinz Albert und Prinzessin Charlène ließen es sich nicht nehmen, dem strahlenden Sieger Daniel Ricciardo zu gratulieren.

