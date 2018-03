Heidi Klum heizt Gerüchteküche an

Hat sie ein Verhältnis mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz?

Heidi Klum, 44

Heidi Klum, 44 schweigt eisern zu den Spekulationen über eine Beziehung mit Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz,28. Doch der Song, den das Model jetzt auf Instagram zum Besten gab, klingt nicht wie ein Dementi. Klum postete ein kurzes Video, das sie und ihre "America's Got Talent"-Jurykollegin Mel B zeigt. In dem kurzen Clip singen die beiden Frauen den alten Salt-N-Pepa-Song "None of your business". Dass sie sich aus reinem Zufall für genau dieses Lied entschieden haben, ist unwahrscheinlich. Denn der Text ist eindeutig: "If I wanna take a guy home with me tonight it's none of your business" - so lautet der erste Vers des Refrains. Auf Deutsch übersetzt: "Wenn ich heute Nacht einen Typen mit nach Hause nehmen will, geht dich das gar nichts an."

