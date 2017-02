Ganz auf Gala gestylt: Profis für Haut und Haar veredeln Ihren Ball-Auftritt

In der Stylinglounge können sich Gala-Gäste am Freitag verwöhnen lassen

Kanutin Viktoria Schwarz kommt im Kleid einer brasilianischen Designerin zur Gala-Nacht. Bild: privat

"Ich finde, ein Ballauftritt sollte ein kleines Gesamtkunstwerk sein", sagt Moderatorin Silvia Schneider. Gemeinsam mit Ö3-Mikro-Mann Tom Walek wird sie die Gäste durch die OÖN-Gala-Nacht des Sports am Freitag, 10. Februar, im Brucknerhaus Linz geleiten. Neben vielen Stargästen, toller Musik und guter Stimmung gibt es heuer erstmals ein ganz besonderes Service: eine Beauty- und Stylinglounge.

Zum "Gesamtkunstwerk" gehören neben einem Kleid und tanzbaren Schuhen auch ein glamouröses Make-up und eine perfekt sitzende Frisur. Nostalgische Wellen, Hochsteckfrisuren und Haarschmuck sind heuer angesagt. Das zeigen die Frisuren-Vorschläge des Klipp-Teams für die OÖN-Gala-Nacht (siehe Bilder).

Geheimtipp fürs Gesicht

Schönheit braucht viel Zeit: Die Make-up-Expertinnen von Marionnaud empfehlen eine gute Vorbereitung, die bereits zwei Tage vor dem Ballbesuch starten sollte.

"Ein schönes Make-up beginnt mit einer gepflegten Haut. Wir empfehlen zwei Tage vor dem Ball ein Gesichtspeeling. Am Vortag verwöhnt man die Haut dann mit einer Gesichtsmaske", raten die Kosmetikerinnen. Um das Make-up zu fixieren, sind sogenannte "Primer" ein absoluter Geheimtipp. Empfohlen wird etwa der "Photofinish Primer" von Smashbox oder der "Be Creative Make up Photo Perfecting Lip Primer".

Und weil in einer langen Ballnacht viel passieren kann, wird bei der GalaNacht des Sports heuer erstmals dieser ganz besondere Service geboten: die Styling- und Beautylounge.

Löst sich eine Strähne aus der Hochsteckfrisur oder verwischt die Farbe im Gesicht! Kein Problem für die Gala-Gäste. Die Klipp-Haarprofis bändigen jeden Look gekonnt. Mit Glätteisen, Lockenstab und reichlich Haarspray sind die Ballfrisuren im Handumdrehen wieder perfekt gestylt. Falls gewünscht, wird die Frisur auch mit dem passenden Haarschmuck veredelt. Für ein perfektes Make-up sind die Expertinnen von Marionnaud zuständig. Sie frischen Ihren Look mit den Produkten von "Be Creative" schnell und effizient wieder auf. Einer schönen Ballnacht steht also nichts im Wege.

Karten für die Gala

Im Brucknerhaus in Linz beginnt am Freitag, 10. Februar, um 20 Uhr, die traditionelle OÖN-Gala-Nacht des Sports. Einlass ist bereits ab 19 Uhr.

Wer noch Karten braucht, bekommt diese bei den OÖN-Verkaufsstellen Linz, Wels und Ried, unter 0732/7805-805 oder nachrichten.at/ticket.

Es gibt 3,30 Euro Rabatt für OÖNcard-Inhaber!

Kommentare anzeigen »

Kommentare zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden zu diesem Artikel sind keine Beiträge vorhanden

Neuen Kommentar schreiben

Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte ergänzen Sie Ihre Daten, um diesen Artikel zu kommentieren.

Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich.



Kommentare und Postings sind nur nach erfolgreicher SMS-Registrierung möglich. Die SMS-Registrierung ist kostenlos und nur einmal erforderlich. mehr » Bitte bestätigen Sie Ihre Handynummer Es wurde bereits ein Code an Ihr Handy gesendet Bei der Verarbeitung des Codes ist ein Fehler aufgetreten.

Bitte versuchen Sie den Code in einigen Mintuen nochmals einzugeben. Bitte geben Sie den Bestätigungscode ein, um Ihre Handynummer zu bestätigen. SMS-Code: Falls Sie noch keine Bestätigungs SMS erhalten haben: Beim Versenden des Bestätigungscodes ist möglicherweise Fehler aufgetreten.



Bitte warten Sie einige Minuten und versuchen Sie es später nocheinmal.





Betreff / Kommentartitel Kommentartext:

Sie dürfen noch Zeichen als Text schreiben

Bitte beachten Sie die Forumsregeln

Für registrierte Nutzer Für nicht registrierte Nutzer

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.



Benutzername: Passwort: Passwort vergessen »

Bitte melden Sie sich an, um einen Kommentar abzuschicken.

Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.

Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.



Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.

Gewünschter Benutzername Gewünschtes Passwort Wiederholung Passwort E-Mail Anrede Frau Herr Vorname Nachname OÖNcard / Kundennummer (optional) Handynummer /

Sicherheitsfrage

Wie viel ist 1 + 1?



Registrieren Sie sich kostenlos, um Ihren Kommentar abzuschicken.Als Autor des Kommentars scheint Ihr gewünschter Benutzername auf.Um sich registrieren zu können müssen Sie uns mindestens einen Benutzernamen, ein Passwort, Ihre E-Mail-Adresse und Ihre Handynummer mitteilen.



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema