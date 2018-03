Frühjahrsputz-Studie: Österreicher verstecken „Schätze“ im Wert von 700 Euro

Auszumisten ist nicht nur gut fürs Gemüt sondern auch für den Geldbeutel: Die Flohmarkt-App Shpock hat ausgerechnet, was alte Smartphones, T-Shirts oder Designertaschen einbringen.

Aussortieren, ausmisten und am besten verkaufen: Gut fürs Gemüt und für den Kontostand. Bild: colourbox

Fast jeder vierte Österreicher wünscht sich mehr Stauraum, wie eine aktuelle Shpock-Studie in Zusammenarbeit mit dem Marktforschungsinsitut Marketingagent zeigt. Jedoch ist dieser Platzmangel oft selbstverschuldet: 51 Prozent geben nämlich an, mehr als zehn ungenutzte Gegenstände im Haushalt zu horten. Neben Elektronikartikeln nicht mehr benötigten Sport- und Fitnessgeräten, Spielen oder Möbeln, schlägt vor allem Kleidung zu Buche. Für den Überschuss gibt es einen Grund: 39 Prozent gaben an, dass es ihnen schwer fällt sich von Dingen zu trennen, die sie nicht mehr benötigen. Dabei tut Ausmisten tut der Seele gut viele Österreicher aus Erfahrung wissen: Mehr als die Hälfte (54 Prozent) empfindet Erleichterung nach dem Ausmisten. Sich von ungenutzten Dingen zu trennen, macht aber nicht nur froh sondern tut auch dem Kontostand gut - vorausgesetzt, man verkauft die Sachen weiter. Im Durchschnitt verstauben nämlich Gegenstände im Wert von 711 Euro in jedem einzelnen Haushalt

Das sich die Mühe lohnt, zeigt die Studie ebenfalls: Demnach findet eine Vielzahl der aussortierten Gegenstände im Anschluss an den Frühjahrsputz neue Besitzer. „Wir gehen davon aus, dass der tatsächliche Wert noch weit höher liegt“, so Shpock-Sprecherin Verena Titze. „Viele unterschätzen den Wiederverkaufswert beispielsweise von Elektronikgeräten wie Smartphones, Fahrrädern und Antiquitäten.“

Und das bringen Dingen, die oft zuhause verstauben ungefähr:

Smartphone (iPhone 6 um 200 Euro)

Fahrrad (Damenmodell um 150 Euro)

T-Shirt (12er Set T-shirts um 30 Euro)

Designer-Tasche (Marc Jacobs um 150 Euro)

Kinderwagen (Kombi um 200 Euro)

Schrank (Ikea um 90 Euro)

Laptop (Lenovo ideapad um 250 Euro)

