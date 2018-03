Baywatch-Star auf Gut Aiderbichl

US-Schauspielerin Pamela Anderson (50, "Baywatch") hat am Wochenende den Ostermarkt auf Gut Aiderbichl in Henndorf am Wallersee (Flachgau) besucht.

Pamela Anderson engagiert sich seit Jahren für den Tierschutz. Bild: apa

Begeistert habe Anderson die Küken, Lämmchen und anderen tierischen Neuzugänge auf dem Gut in Henndorf begrüßt, sagte ihre Sprecherin.

"I love Gut Aiderbichl. It’s one of my favourite places in the world", schwärmte die prominente Blondine, die mit Tiergnadenhof-Gründer Michael Aufhauser schon lange freundschaftlich verbunden ist.

