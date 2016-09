Applaus für Arthur Arbesser in Mailand

Der Wiener Designer zeigte auch seine Sonnenbrillenkollektion für Silhouette.

Models in Mailand trugen Sonnenbrillen der Linzer Firma Silhouette. Bild: Silouette

Die Modeschau des Wiener Designers Arthur Arbesser bei der Mailänder Modewoche hat sowohl bei der Fachpresse als auch beim Publikum viel Applaus erhalten. Der 33-Jährige, der noch bis vor kurzem als Kreativdirektor für das Label "Iceberg" tätig war, stellte seine Damenkollektion für Frühling und Sommer 2017 in historischem Rahmen – in den ehemaligen habsburgischen Stallungen in Mailand – vor und überzeugte vor allem mit seinem farbenfrohen und zeitgenössischen Stil. Besonders gefielen auch Arbessers Kreationen mit glitzernden Swarovski-Stoffen.

Arbesser, der zwischen Wien und Mailand pendelt, zeigte bei der Schau aber nicht nur seine jüngsten Entwürfe – sondern auch die neuen Sonnenbrillen, die er für den Linzer Brillenspezialisten Silhouette entworfen hat. Die Kollektion "Arthur Arbesser for Silhouette" wird ab Jänner 2018 erhältlich sein, die Brillen wird es in vier Farben geben: Glossy Caramel, Glossy Purple, Dark Green Gradient und Classic Grey Gradient.

Nach Mailand macht die internationale Modewelt nun in Paris Station. In den nächsten Tagen zeigen mehr als 90 Labels – darunter so bekannte Namen wie Dior oder Chanel – ihre neuesten Pret-a-porter-Kollektionen.

