Achselhaare sind wieder in Mode

Wer sich die Haare unter den Achseln abrasiert, könnte schon bald wieder out sein.

Madonna zeigt ihr Achselhaar Bild: Instagram

Junge Frauen, die bis jetzt nicht jedes noch so feine Härchen am Körper entfernt haben, neigen vermehrt dazu, zumindest die Haare unter den Achseln wachsen zu lassen. Zahlreiche Stars bekennen sich mittlerweile auch zum Haarwuchs: Popstar Madonna, Dschungel-Königin Melanie Müller und Sängerin Miley Cyrus zeigten sich behaart. Auch bei der Model-Castingshow „Germanys Next Topmodel“ war kürzlich eine junge Frau zu sehen, die sich ganz selbstverständlich zu ihrem Achselhaar bekannte.

Aktuell macht ein Foto von Madonnas Tochter Lourdes die Runde. Beim Urlaub am Strand von Miami ließ sie sich von Paparazzi fotografieren. Auf den Bildern ist deutlich zu sehen, dass sie die Achseln nicht rasiert hat. Die 20-Jährige trägt aber schon länger lang unter den Armen. Ihre Mama postete bereits vor einem Jahr auf Instagram ein Bild, auf dem sie mit Achselhaar zu sehen war.

Im Vorjahr riefen junge Frauen im Netz unter dem Hashtag #freeyourpits dazu auf, die Härchen sprießen zu lassen. Manche färbten sie anschließend provokant in Blau, Grün oder Pink. Von reinem Wildwuchs kann meist jedenfalls keine Rede sein. Auch Lourdes trägt ihr Achselhaar begradigt, also wie eine Art „Frisur“.

Aus medizinisch-hygienischen Gründen ist das Abrasieren der Achselhaare übrigens nicht notwendig. „Im Gegenteil: Die Haare nehmen den Schweiß auf. Das bedeutet auch, dass die Schweißflecken auf dem T-Shirt nicht so schnell zu sehen sind“, sagt die Linzer Dermatologin Ruth Sandhofer-Novak. Dennoch sei die Haarentfernung für die meisten Frauen eine Frage des Modetrends und das bedeutet hier zu Lande derzeit noch: glattrasiert.

