25 Jahre: Life Ball feiert Silberhochzeit

Am Samstag wird in Wien unter dem Motto "Sound of Music" getanzt.

Gery Keszler und Conchita Bild: APA/HERBERT PFARRHOFER

Seit einem Vierteljahrhundert setzt sich Gery Keszler unermüdlich für den Kampf gegen die Immunschwächekrankheit HIV/Aids ein. Als einmaliges Event geplant, war der Erfolg so groß, dass nun am kommenden Samstag, 2. Juni, Silberhochzeit zelebriert wird. Im wahrsten Sinne des Wortes, denn beim Jubiläums-Life-Ball wird unter dem Thema "Sound of Music" auf dem Wiener Rathausplatz pompös Hochzeit gefeiert.

"Aids soll Geschichte werden"

Vor 25 Jahren bedeutete die Diagnose, sich mit HIV angesteckt zu haben, den Tod. Heute ist eine Infektion durch antiretrovirale Therapie gut behandelbar, sodass die Viren unter der Nachweisgrenze sind. Das klare Ziel des Life-Ball-Teams: Aids soll endgültig Geschichte werden. "Das will ich als Life-Ball-Organisator noch erleben, wenn ich darf", sagte Keszler, der 2015 seine eigene HIV-Infektion bekannt gab. Laut WHO-Plan sollen bis 2020 rund 90 Prozent aller HIV-Infizierten ihren Status kennen, 90 Prozent sollen Zugang zu Medikamenten haben, und bei 90 Prozent soll das Virus nicht mehr nachweisbar sein. 2016 gab es weltweit 36,7 Millionen Menschen mit einer HIV-Infektion. 20,9 Millionen Betroffene erhalten mittlerweile eine antiretrovirale Therapie, für weitere 15,8 Millionen wäre das notwendig.

Auch Charlize Theron kommt

Der Life Ball schmückt sich auch 2018 mit viel Prominenz. Jackson, Tochter des "Kind of Pop" Michael Jackson, kommt am Wochenende genauso nach Wien wie die Oscar- und Golden-Globe-Preisträgerin Charlize Theron. Dass Sängerin Shirley Bassey beim Jubiläum dabei sein wird, ist für Gery Keszler "eine große Ehre".

