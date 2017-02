Welches Land hinterlässt Josef Pühringer?

Oberösterreich hat sich etwas zu lange mit Kärnten und Wien verglichen. Eine Analyse von Dietmar Mascher.

Industrielle Eder, Greiner und Pierer mit Pühringer Bild: IV

Oberösterreich hat weniger Schulden als Niederösterreich oder Kärnten. Oberösterreich hat weniger Arbeitslose als Wien oder die Steiermark. Oberösterreich investiert mehr in Forschung und Entwicklung als die meisten anderen Bundesländer, exportiert auch mehr und hat einen größeren Anteil der Industrie an der gesamten Wertschöpfung.

Das Bundesland, das Josef Pühringer 22 Jahre als Landeshauptmann geführt und lange Zeit auch als Finanzreferent geprägt hat, steht im Vergleich zu den anderen Bundesländern nicht so schlecht da. Auch wenn man bei der Arbeitslosigkeit nicht mehr uneingeschränkt führend ist. Auch wenn die Verschuldung des Landes und das Budget nicht unbedingt als mustergültig einzustufen sind. Denn während andere Länder kein Defizit mehr machen, ist das in Oberösterreich vorerst noch ein Plan. Die Verschuldung pro Einwohner ist von 2014 bis 2016 sogar gestiegen.

Die Geschichte vom Industriebundesland Nummer eins, von der Vorzeigeregion ohne Budgetdefizit und praktisch mit Vollbeschäftigung wurde in den vergangenen Jahren ein bisschen zu oft erzählt. Dabei wurde etwas vergessen, dass ein Standort ständig hart an seiner Attraktivität arbeiten muss.

Und so war der 49. Platz im Ranking der besten Industrieregionen Europas im vorigen Herbst auch ein wenig der Weckruf, sich stärker ins Zeug zu legen und den Blickwinkel zu ändern. Schon Monate davor hatte es zwischen den Vertretern der großen Industriebetriebe und Pühringer heftige Kontroversen über die Ausrichtung der Wirtschaftspolitik gegeben.

Da war vom Abstieg in die Regionalliga die Rede gewesen und von einem mittelmäßigen Investitionsklima. Das nahm Pühringer persönlich, weil dabei auch seine Nähe zur Kultur und zum Musikschulwesen kritisch hinterfragt wurde und weil er rund um die Uhr viele Kilometer für das Land abgespult hatte. Beste Freunde werden die Industrie und Pühringer nicht mehr.

Mit anderen messen

Aber die Industrie hat mit ihrer Kritik aufgezeigt, was sich die Landespolitik in Oberösterreich zu Herzen nehmen muss. Kärnten, Wien oder Niederösterreich dürfen nicht die Benchmarks sein. Um international bestehen zu können, Betriebe hier ansiedeln zu können und auf lange Sicht erfolgreich werden und sein zu können, muss sich Oberösterreich an den Besten messen, das sind in Europa derzeit in erster Linie Regionen in den Niederlanden und in Deutschland.

Auch wenn Anzeichen dafür erkennbar sind, muss man festhalten, dass Oberösterreich etwas zu lange damit beschäftigt war, sich auf die Schulter zu klopfen. Für Leistungen, die ohne Zweifel beachtlich waren. Aber was sind die Meriten von heute gegen die Herausforderungen von morgen? Was Internationalisierung betrifft, hat das Bundesland noch immer eine Menge Entwicklungspotenzial: in der Forschung, der Bildung, der Kultur und der Offenheit gegenüber den Besten aus aller Welt, die hier arbeiten sollen und die Oberösterreich nicht mit Kärnten, sondern mit Stuttgart, Karlsruhe oder Amsterdam vergleichen.

