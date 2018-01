"Was wir in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, ist jetzt in Gefahr"

LINZ/WIEN. Albert Maringer, Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK), steht den gesundheitspolitischen Plänen der neuen Regierung skeptisch gegenüber.

"Wir haben in unserem Gesundheitssystem viel zu verlieren", sagt Albert Maringer, Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK), wenn er auf das Regierungsprogramm der ÖVP-FPÖ-Koalition angesprochen wird.

Die neue Bundesregierung plant, Sozialversicherungen zu fusionieren. Unter anderem soll aus den neun Gebietskrankenkassen eine "Österreichische Krankenkasse" werden. Nach Protesten aus den Ländern wurde zwar garantiert, dass Budgetautonomie und Rücklagen im jeweiligen Bundesland bleiben – die Selbstverwaltung der Kassen soll jedoch durch einen Verwaltungsrat, in dem auch Regierungsvertreter ihren Sitz haben, aufgeweicht werden. Zudem soll anstelle der Krankenkassen eine einheitliche Stelle künftig alle lohnabhängigen Abgaben einheben.

Die OÖGKK sei nicht grundsätzlich gegen Reformen, beteuert Maringer. Man habe selbst in den vergangenen Jahren immer wieder bewiesen, dass man diesbezüglich Vorreiter sei. "Nicht alles muss so bleiben, wie es ist. Aber eines muss schon sicher sein: Wenn es zur Veränderung kommt, dann muss das System günstiger und besser werden", sagt Maringer.

Wieder der Draufzahler?

Genau da hat der Obmann der OÖGKK seine Zweifel: Ein Verwaltungsrat mit Regierungsvertretern? "Das ist keine Selbstverwaltung mehr, sondern eine Verstaatlichung", sagt Maringer. Dass das Einheben der Versicherungsbeiträge zentral erfolgen solle, sieht er skeptisch. Ähnlich sei es bereits bei der Spitalsfinanzierung, hier zahlt die OÖGKK Beiträge in einen Bundestopf, aus dem Oberösterreich dann insgesamt um 70 Millionen Euro weniger retour erhält, als eingezahlt wurde. "70 Millionen Euro weniger – das entspricht in etwa dem Finanzbedarf des Spitals Freistadt", sagt Maringer.

Vergleichbares könnte auch bei den Versichertenbeiträgen zur Finanzierung des niedergelassenen Ärztenetzes geschehen, fürchtet Maringer. Schon jetzt ist die OÖGKK Nettozahler in den Ausgleichstopf der Gebietskrankenkassen, mit dem strukturelle und geografische Unterschiede ausgeglichen werden sollen.

Die dringende sachliche Notwendigkeit für den angekündigten Systembruch sieht Maringer ohnehin nicht – vor allem nicht in Oberösterreich: "Noch nie sind wir auf so gesunden Füßen gestanden." 2016 hat die OÖGKK mit einem Bilanzgewinn von rund 18 Millionen Euro abgeschlossen, obwohl das Leistungsvolumen um 3,8 Prozent gestiegen ist.

Das sei laut Maringer ein Verdienst aller im System beteiligten Partner im Bundesland: Sozialpartner, Landespolitik, Ärztekammer etc. "Das Zusammenspiel funktioniert meist so, dass es eine Freude ist. Wir haben im internationalen Vergleich die niedrigsten Verwaltungskosten, wir haben generell unsere Kosten unter Kontrolle, und das bei einer hohen Leistungsqualität. Aber was wir in den vergangenen 20 Jahren aufgebaut haben, ist jetzt in Gefahr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass dieses Zusammenspiel von Wien aus in ähnlicher Qualität gesteuert werden kann", sagt Maringer.

Zahlen und Fakten

2016 hat die OÖGKK – bei Ausgaben von 2,2 Milliarden Euro – einen Bilanzgewinn von 18 Millionen Euro erzielt.

Insgesamt verfügt die OÖGKK über Rücklagen von 503,3 Millionen Euro. Diese teilen sich auf in eine gesetzlich vorgeschriebene Leistungssicherung im Katastrophenfall (184 Millionen Euro), in einen Fonds zur Unterstützung medizinischer Projekte (72,4 Millionen) und in die allgemeine Rücklage (246,9 Millionen), die nur angetastet werden darf, wenn man ein Defizit einfährt.

