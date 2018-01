Verordnung beschlossen: Ab 1. Februar gelten die Kindergarten-Gebühren

LINZ. Elternbeitrag bis zu 110 Euro monatlich für die Nachmittagsbetreuung.

Der Kindergarten bleibt nur am Vormittag gratis: Ab 13 Uhr muss für die Betreuung bezahlt werden. Bild: VOLKER WEIHBOLD

Das Schreiben geht heute an alle oberösterreichischen Gemeinden: Ab 1. Februar haben sie für die Nachmittagsbetreuung an Kindergärten Elternbeiträge vorzuschreiben. Bis dahin müssen die Gemeinden auch Tarifordnungen beschließen. Gestern, in der Sitzung der Landesregierung, wurde die entsprechende Verordnung von Bildungslandesrätin Christine Haberlander (VP) mit schwarz-blauer Mehrheit gegen die Stimmen der Landesräte Birgit Gerstorfer (SP) und Rudi Anschober (Grüne) beschlossen.

Wie die OÖN berichteten, sind gestaffelte Beiträge für die Nachmittagsbetreuung vorgesehen, die je nach wöchentlichen Betreuungstagen und Einkommen von 21 bis 110 Euro pro Monat betragen (siehe Kasten). Für soziale "Härtefälle" kann die Gemeinde Kostenfreiheit beschließen. "Das müssen die Gemeinden selbst definieren", heißt es dazu aus dem Büro von Haberlander. Die Gebühren werden von der Landes-Gruppenförderung abgezogen: 13 Millionen Euro Einsparungen im Landesbudget soll dies bringen.

SPÖ und Grüne protestierten auch gestern heftig. "Die Leidtragenden sind die betroffenen Eltern in ohnedies schon prekären Situationen", sagte Grünen-Familiensprecher Stefan Kaineder. SP-Klubobmann Christian Makor warf ÖVP und FPÖ vor, den Eltern den von der Bundesregierung "groß angekündigten Familienbonus gleich wegzunehmen", weil "die Eltern 110 Euro monatlich für jedes Kind abführen müssen", ohne auf die Beitragsstaffel einzugehen.

In Linz kündigte Bürgermeister Klaus Luger (SP) niedrigere Tarife bis maximal 54 Euro an. Dafür sucht Luger noch eine Mehrheit bei der nächsten Gemeinderatssitzung.

Auch Wels soll niedrigere Gebühren planen: Für heute hat Bürgermeister Andreas Rabl (FP) jedenfalls eine Pressekonferenz zur "sozialen Kindergarten-Tarifordnung" angesetzt.

Weichen Gemeinden von der Landes-Verordnung ab, müssen sie die Differenz "aus eigenen Förderungen ausgleichen", heißt es aus dem Land. "Die schwarz-blaue Koalition wälzt die Verantwortung auf die Gemeinden ab", urteilt Kaineder. Gerade finanzschwache Gemeinden kämen unter Druck, die Gebühren auf jeden Fall einzuheben. "Außer Wien heben bereits alle anderen Bundesländer Beiträge am Nachmittag ein, die teilweise deutlich höher sind", sagt VP-Klubobfrau Helena Kirchmayr. Nachmittagsbeiträge habe auch der Landesrechnungshof empfohlen.

Im Sommer werde man die Verordnung "evaluieren", kündigte Haberlander an.

Die Kindergarten-Gebühr

Ab 1. Februar 2018 muss der Elternbeitrag für die Nachmittagsbetreuung ab 13 Uhr von den Gemeinden eingehoben werden. Er gilt für Kinder ab einem Alter von 30 Monaten.

Die Beiträge werden nach dem Einkommen der Eltern (netto) berechnet, der Richtwert ist drei Prozent des Monatseinkommens bei fünf Tagen Nachmittagsbetreuung pro Woche. Vom Land wird dabei (für fünf Wochentage) ein Mindesttarif von 42 Euro und ein Höchsttarif von 110 Euro monatlich vorgegeben.

Bei weniger Betreuungstagen sinkt der Beitrag: bei drei Nachmittagen pro Woche auf 29 bis maximal 77 Euro, bei zwei Tagen auf 21 bis maximal 55 Euro.

Die Gemeinden können definieren, welchen Eltern sie die Beiträge als „soziale Härtefälle“ erlassen.

