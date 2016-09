Verfassungsschutz prüft rechtes Treffen in Linz

Es ist schon sehr eigenartig:

Wir regen uns auf, dass in der oeffentlichen Wahrnehmung die “Dritte Kraft” stets praesenter wird. Dabei wurde von den ehemaligen Grossparteien in den letzten Jahrzehnten alles getan, damit diese immer mehr Zulauf bekommen. Haette man nicht staendig am Buerger vorbeiregiert und damit die Buerger teileise in den Wahnsinn getrieben, wir braeuchten uns jetzt nicht mit dieser stark wachsenden Bewegung herumschlagen.

Statt wie ein in die Enge getriebener Hund herumzubellen und zu beissen, waere es gescheiter, mit diesen Leuten das Gespraech zu suchen. Ich bin mir sicher, dass ein LH Puehringer bei dieser Veranstaltung ein gefragter Diskussionspartner waere und fuer uns waere es ein Zeichen, dass er bei etwas Gegenwind nicht gleich in die Hosen macht.

Wenn unsere Poiltruks naemlich so weitermachen wie bisher, dann werden sie sich mit diesen Laeuten nach der naechsten NR-Wahl sowieso an einen Tisch setzen muessen.