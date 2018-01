Stelzer unterstützt ebenfalls Föderalismus-Entwirrung

LINZ. Auch vom oberösterreichischen Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) ist Unterstützung für seinen Parteikollegen und Tiroler Landeshauptmann Günther Platter gekommen, der sich am Mittwoch für eine Föderalismus-Entwirrung ausgesprochen hatte.

Stelzer Bild: Alexander Schwarzl

"Das große Ziel muss ein moderner Staatsaufbau mit klarer Kompetenzaufteilung zwischen Bund und Ländern sein", gab Stelzer vor.

Nicht nur die Grundsatz- und Ausführungsgesetzgebung, sondern auch eine Vielzahl gegenseitiger Zustimmungsrechte zwischen Bund und Ländern bei organisatorischen Änderungen hindere bei nachhaltigen Reformen, argumentierte Stelzer. "In Oberösterreich setzen wir daher auf den angekündigten Reformwillen der neuen Bundesregierung, veraltete Strukturen und Zuständigkeiten neu ordnen zu wollen", ist er optimistisch.

Er erinnerte daran, dass erst in der vergangenen Woche Vereinbarungen unterzeichnet wurden, wonach die oö. Statutarstädte Wels und Steyr künftig Aufgaben an ihre jeweiligen Bezirkhauptmannschaften (BH) abgeben und im Gegenzug Bereiche der BH übernehmen. Damit sollen die ersten Schritte zur Steigerung der Effizienz im Bereich Verwaltung gesetzt werden: 1,5 Dienstposten in Steyr, 2,7 in Wels werden eingespart.

Allerdings sei man dabei an die bundesverfassungsrechtlichen Grenzen gestoßen. Laut Bundesverfassungsgesetz (Artikel 15 (10)) sei aktuell nur unter bestimmten Bedingungen eine Übertragung von Zuständigkeiten der Bezirksverwaltungsbehörden mittels Landesgesetz erlaubt, bedauerte Stelzer.

1 Kommentar pumuckl7719 (180) 31.01.2018 18:41 Uhr Es bringt gar nichts, die Aufgaben der Bezirksverwaltungen irgendwo in ein Kompetenzzentrum zu geben. Die Arbeit muss gemacht werden, solange Gesetze das fordern. Silange es mehrere Behörden mit der gleichen Aufgabe gibt, steigt die Effizienz weil es einen Konkurrenzkampf gibt. Wird es zusammengelegt sinkt der Wettbewerb und damit die Effizienz. Das sieht man bei Aufgaben, die an einer Stelle beim Land erledigt werden. Es dauert länger, ist weniger Bürgernah ubd kostet mehr. Weil keiner kann nachweisen, dass es auch mit weniger Aufwand geht. Daher dezentralisieren solange es die Fallzahlen irgendwie zulassen.

In Wahrheit hat der Landtag keine Aufgaben mehr. Man könnte den landtag ohne weiteres Auflösen, samt der gesamten Mitarbeiter, und könnte das Landesrecht eines anderen Bundeslandes übernehmen. Würde ab sofort funktionieren und viel Geld sparen!!!! Antwort schreiben

