Stelzer startet Suche nach neuem Bildungsdirektor

Die Neubestellung des Bildungsdirektors – als Nachfolge des bisherigen Landesschulratspräsidenten – wird konkreter.

Bisher Favorit: Kimberger Bild: APA/HERBEAPART PFARRHOFER

Noch in dieser Woche wird Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) einen Brief an das Bildungsministerium schicken mit der Bitte, das Verfahren der Ausschreibung einzuleiten. Die weitere Vorgehensweise will man beim Antrittsbesuch von Bildungsminister Heinz Faßmann (ÖVP) am 8. März in Linz besprechen.

Rückzug im Sommer

Eine Entscheidung muss bis spätestens 31. Dezember fallen. So lange will man sich nicht Zeit lassen, da Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer in Pension geht. Enzenhofer, der am 10. Juli sein 62. Lebensjahr vollendet, wird sich im Sommer zurückziehen. Sein Nachfolger muss sich einer Begutachtungskommission stellen, bis 1. Juli soll feststehen, wer die Position übernimmt. Aussichtsreichster Kandidat ist Paul Kimberger, Chef des Christlichen Lehrervereins (CLV). Doch die kritischen Stimmen mehren sich. Man könne sich den obersten Lehrergewerkschafter in der Position als Bildungsdirektor nur schwer vorstellen. Es gibt Bedenken, dass der "gewerkschaftliche Blickwinkel" für Kimberger nur schwer abzulegen sei.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema