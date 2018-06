Spezialtruppe soll Gemeinden durchleuchten

LINZ. Die Gemeindeaufsicht des Landes wird umgekrempelt. Nach mehreren Affären wie dem Verwaltungsskandal in St. Wolfgang und dem kritischen Rechnungshof-Bericht über die Gemeindeaufsicht dürfte es ab Anfang 2019 so weit sein

Eine wesentliche Änderung ist zwischen VP und FP akkordiert, im Herbst soll es zum Beschluss kommen: Eine eigene Prüftruppe mit zehn Personen wird künftig jedes Jahr die Gebarung von mindestens 40 Gemeinden, also rund zehn Prozent der Kommunen Oberösterreichs, durchleuchten.

"Wir wollen eine schlagkräftige Aufsicht schaffen, die sich nur mit der Prüfung beschäftigt", sagt der zuständige Landesrat Elmar Podgorschek (FP). Derzeit sind 27 Personen in der Gemeindeprüfung tätig. Sie verteilen sich auf die Direktion Inneres und Kommunales und die Bezirkshauptmannschaften, haben aber auch andere Verwaltungsaufgaben zu erledigen. So kritisiert Podgorschek, dass es zuletzt vorgekommen ist, dass in einem Bezirk ein Jahr lang keine einzige Gemeinde geprüft wurde, weil die Mitarbeiter mit der Organisation des Balls der Oberösterreicher in Wien beschäftigt waren.

Ob die zehn Prüfer in der Direktion und/oder in Bezirkshauptmannschaften angesiedelt sein werden, ist noch nicht klar. Grundsätzlich durchleuchten sie die Finanzen und fordern Gemeinden auf, Missstände zu beseitigen. Im schlimmsten Fall kommt es zu Anzeigen. Seit Anfang 2016 gab es, wie berichtet, 19 Anzeigen in 16 Kommunen durch das Land – wegen Nicht-Verrechnung von Anschlussgebühren zum Beispiel.

Finanzen und Prüfung trennen

Aber auch Missstände in Verwaltungsverfahren wie etwa die fast 1000 offenen Bauverfahren in St. Wolfgang könnten der neuen Spezialtruppe in Zukunft auffallen. Jedenfalls soll die Reform sicherstellen, dass auch auf Beamtenebene die Gemeinde-Finanzierung und -aufsicht getrennt werden. Seit Herbst 2015 ist das politisch so: Während Podgorschek für die Aufsicht zuständig ist, sind es Max Hiegelsberger (VP) und Birgit Gerstorfer (SP) für die Finanzierung.

Seit mehr als einem Jahr berät der Unter-Ausschuss im Landtag zu dem unter Beamten heiklen Thema Gemeindeaufsicht. Bei der nächsten Sitzung im Juni sollen Strafrechtsexperten dabei sein. Es geht um Detailfragen, etwa, ob man bei Gemeinde-Verfehlungen durch Bürgermeister Bagatellgrenzen einführen kann.

