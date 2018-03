Sozialressort: FPÖ reichen Ergebnisse noch nicht

LINZ. Die Ergebnisse des Projekts "Sozialressort 2021+", die in der Vorwoche präsentiert wurden, sind für die oberösterreichische FPÖ "ein Schritt in die richtige Richtung", reichen den Freiheitlichen aber noch nicht, sagten gestern Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner und Sozialsprecherin Ulrike Wall.

Manfred Haimbuchner (FP) Bild: Alexander Schwarzl

Die Zustimmung der FPÖ zum Bericht beziehe sich vor allem auf die "richtigen" Schlussfolgerungen, dass nicht mehr in den Bau weiterer Pflegeheime, sondern in den Ausbau der mobilen Dienste investiert werden soll.

"Strukturfragen klären"

Haimbuchner will aber auch "Strukturfragen" geklärt haben, etwa die alte FP-Forderung zu hinterfragen, "warum in Oberösterreich 90 Sozialvereine tätig sein müssen". Zu klären wäre auch, so Haimbuchner, ob der "Gebietsschutz" für Sozialorganisationen aufrecht bleiben müsse, und ob das Land "gewisse Dienstleistungen nicht selbst günstiger anbieten könnte". Wall plädiert für eine "Entflechtung der Zahlungsströme" zwischen Land und Gemeinden.

"Diese Forderung ist bereits als Folgeprojekt festgelegt und damit die Weiterbearbeitung sichergestellt", sagt Birgit Gerstorfer (SP) dazu. Alle anderen Kritikpunkte seien im Projekt "ausführlich diskutiert worden". "Zur Kenntnis" nimmt Gerstorfer, dass "die FPÖ den zukünftigen Weg (Heime, mobile Hilfe) grundsätzlich mitträgt".

Video: Keine neuen Altenheimplätze, statt dessen alternative Wohnformen und mobile Dienste. Das sind die Eckpunkte des Sozialprojekts 2021, das in der Vorwoche von Soziallandesrätin Birgit Gestorfer von der SPÖ vorgestellt wurde.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema