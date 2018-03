Rechnungshof für mehr Qualität bei 24-Stunden-Pflege

LINZ. Der Rechnungshof (RH) empfiehlt den Ländern in einem gestern veröffentlichten Bericht, das bestehende Qualitätssicherungssystem bei der 24-Stunden-Betreuung auszuweiten.

Diplomierte Pflegefachkräfte sollen verpflichtende Hausbesuche, unabhängig von der Qualifikation der Betreuungskraft, vornehmen.

Die bundesweit ausbezahlten Fördermittel für die 24-Stunden-Betreuung sind seit Einführung 2008 von 9,14 Millionen auf 138,75 Millionen Euro 2015 gestiegen. In diesem Jahr nahmen bereits 7,6 Prozent der Pflegegeldbezieher in Oberösterreich die Förderung in Anspruch – Tendenz steigend. Der RH empfiehlt daher, die Fördermodelle, die Art der Erwerbstätigkeit und des Arbeitskräfteangebots regelmäßig zu evaluieren.

Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SPÖ) kündigte gestern die Entwicklung eines Qualitätssiegels an, um den Kunden eine bessere Vergleichbarkeit der verschiedenen Anbieter zu ermöglichen.

