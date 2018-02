Pühringer erhielt höchste Landesauszeichnung

LINZ: Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) übergab seinem Vorgänger Josef Pühringer das Große Goldene Ehrenzeichen.

Thomas Stelzer ehrt seinen Vorgänger Josef Pühringer Bild:

Es dauere wohl seine Zeit, bis „ein Landeshauptmann ausdekoriert ist“, aber „je älter man wird, umso mehr Lob verträgt man“, scherzte Josef Pühringer im Hinblick auf Ehrungen, die er in den vergangenen Monaten und Jahren schon erfahren hatte. Aber die Ehrung war doch eine besondere.

Im Steinernen Saal des Landhauses überreichte Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) seinem Vorgänger Pühringer, der 22 Jahre an der Spitze des Landes gestanden war (2. März 1995 bis 5. April 2017), das Große Goldene Ehrenzeichen, die höchste Auszeichnung des Landes Oberösterreich. Sie wird selten verliehen, Pühringer ist der 35. Träger des höchsten Landesordens. Stelzer sprach in seiner Laudatio von den „Spuren“ Pühringers – die in Oberösterreich „sichtbaren“, wie der Ausbau der Infrastruktur, Hochwasserschutz oder das „Kulturland Oberösterreich“, und die „unsichtbaren“: das „Klima des Miteinander“. Brücken auch zu politischen Mitbewerbern „immer begehbar zu halten, war ein zentraler Bestandteil der Politik von Josef Pühringer“, sagte Stelzer.

Dem blieb Pühringer in seiner Dankesrede treu. Er nehme die besondere Auszeichnung auch „im Namen aller, die mitgewirkt und mich unterstützt haben“, an, sagte Pühringer, auch im Namen seiner Familie, die ihm „den Rücken freigehalten“ habe. 400 Gäste waren zu der Zeremonie ins Landhaus gekommen: Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens, der Kirche, politische Weggefährten, frühere und jetzige Mitglieder des Landtags und der Landesregierung. Die Bundespolitik war durch Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka (VP), die Dritte Nationalratspräsidentin Anneliese Kitzmüller (FP) und den SP-Nationalratsabgeordneten Alois Stöger vertreten. Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner hatte den Besuch zuvor auch für ein Arbeitsgespräch mit Stelzer genutzt.

Sie bekamen vom Geehrten auch zu hören, wie er politische Wechsel sieht: „Ich bedaure alle, die sich über Erfolge ihrer Nachfolger nicht freuen können.“

