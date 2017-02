Pühringer-Rückzug: Morgen tagt der Landesparteivorstand

LINZ. Indirekt hat die Landes-ÖVP bestätigt, dass Landeshauptmann Josef Pühringer morgen seinen Rücktritt ankündigen wird.

Stelzer und Pühringer (VP) Bild: VOLKER WEIHBOLD

Nachdem Medien davon Wind bekommen haben , sind die Mitglieder des Landesparteivorstands – offenbar schneller als geplant – für morgen 14 Uhr zu einer außerordentlichen Sitzung ins Gleißner-Haus geladen worden. Unmittelbar nach der Sitzung, um 16 Uhr, lädt die Landes-VP zu einer Pressekonferenz. Titel: "Aktuelles aus dem Landesparteivorstand". nachrichten.at wird berichten.

Wenn Pühringer morgen seinen Rücktritt bekannt geben wird, heißt das nicht, dass der designierte Nachfolger Thomas Stelzer sofort Landeshauptmann sein wird. Denn er muss zuerst im Landesparteivorstand für diese Funktion vorgeschlagen und akzeptiert werden, dann braucht es üblicherweise auch noch einen Landesparteitag, bei dem Stelzer von den Delegierten zum neuen Landesparteichef der ÖVP gewählt werden muss.

Die endgültige Wahl zum Landeshauptmann wird im Landtag erfolgen. Die nächste Landtagssitzung ist am 2. März. Fraglich ist, ob es sich bis dahin zeitlich ausgeht, dass die ÖVP vorher einen Landesparteitag abhält. Wenn nicht, käme der als Tag für die Wahl und Angelobung Stelzers zum neuen Landeshauptmann von Oberösterreich der 6. April in Frage, da ist wieder eine Landtagssitzung anberaumt.

Mehr Landesmanager als Landesvater

Einen langen Atem hat Landeshauptmann und ÖVP-Landeschef Josef Pühringer seiner Partei abverlangt. Dass der 67-Jährige in dieser Legislaturperiode seine Funktionen abgeben werde, hatte er schon vor den Landtagswahlen im Herbst 2015 angekündigt. Nur das Datum konnte ihm niemand entlocken. Die Zeit dazwischen war auch geprägt von Stellungskämpfen innerhalb der Partei.

20 Jahre war Pühringer die unangefochtene Nummer eins im Land und in der ÖVP OÖ. Dieser Platz geriet erstmals mit der Wahlniederlage 2015, als die Schwarzen unter die 40-Prozent-Marke rutschten, ins Wanken. Parteikollege und Landesrat Michael Strugl preschte noch vor dem offiziellen Start der Koalitionsverhandlung vor und machte sich für einen neuen Regierungspartner, die FPÖ, stark. Eine Meinung, die vor allem der Wirtschaftsflügel in der Partei vertrat. Dem Chef blieb nichts anderes übrig, als über seinen Schatten zu springen. "Persönliche Befindlichkeiten sind jetzt fehl am Platz", meinte der Architekt der einst ersten schwarz-grünen Landesregierung in Österreich beinahe resignativ.

Weggeblasen wirkte nach der Ära Schwarz-Grün (2003 bis 2015) anfänglich seine für unerschöpflich gehaltene Energie, die er bis dahin versprühte. Ungeniert wurde über die Ressortverteilung nach seiner Zeit gefeilscht. Sein Nachfolger Thomas Stelzer und Wirtschaftslandesrat Strugl ritterten um das Finanzressort, das zu den Agenden des LH zählt. Lange - zu lange, wie in der Landespartei einige meinten - habe Pühringer in dieser Angelegenheit kein Machtwort gesprochen.

Nicht leicht hatte es der scheidende Landeshauptmann auch schon zu Beginn seiner Amtszeit. Als er nach 16 Jahren im Landtag und acht Jahren als Landesrat im März 1995 Josef Ratzenböck als ersten Mann im Land beerbte, hielten viele die Fußstapfen des Vorgängers für zu groß. Doch Pühringer trat aus dem Schatten des Landesvaters heraus und legte seine Funktion als die eines Landesmanagers an. Großprojekte wie den Neubau des Linzer Musiktheaters, die Schaffung einer Medizin-Fakultät oder das Durchsetzen des Bauvorhabens Linzer Westrings brachte er in der abgelaufenen Legislaturperiode unter Dach und Fach. Und so zog es ihn mit 65 Jahren und ausgestattet mit guten Beliebtheits- und Vertrauenswerten 2015 statt in die Pension neuerlich in die Wahlschlacht.

Auch in der Bundespartei hatte der Oberösterreicher ein gewichtiges Wörtchen mitzureden, wenn auch nicht als "Oberlehrer der Nation" wie er gerne betonte. Nach den Nationalratswahlen 2013 führte der bekennende Großkoalitionär in den Koalitionsverhandlungen die entscheidende Arbeitsgruppe Finanzen. Wegen eines alarmierenden Befunds über den Zustand der Bundespartei im Umfragetief, bewirkte er letztlich auch im Sommer 2015 den Rücktritt von Vizekanzler und Obmann Michael Spindelegger. Seit den Wahlen in Oberösterreich ist Pühringer mit knapp 36 Prozent jedoch hinter Erwin Pröll, Markus Wallner und Günther Platter nur mehr viert- und nicht mehr zweitstärkster VP-Landeshauptmann.

Der 1,69 Meter große ÖVP-Politiker ("Ich bin eben ein glaubwürdiger Vertreter der kleinen Leute") wurde am 30. Oktober 1949 in Traun (Bezirk Linz-Land) geboren. Er selbst beschreibt sich als "zielstrebig, teamfähig, aber auch ungeduldig" - mache nennen ihn cholerisch. Der von einem katholischen Elternhaus geprägte Pühringer ist verheiratet und hat drei Kinder.

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema