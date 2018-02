Pflegeregress: Gemeinden befürchten, auf Kosten sitzen zu bleiben

Bisher wurden also in LL 2 Mio. Regress "abgeschöpft" und jetzt, kommunaler Rechenkunst sei Dank, werden 6 Mio. Zusatzaufwand im Budget dargestellt. So viele freie Betten gibts im Bezirk gar nicht, dass sich der Bedarf in einem Jahr verdreifachen könnte. Also wohl doch eher politischer Aktionismus des roten Bezirks, dessen Nationalsratsabgeordneten das mit beschlossen haben.