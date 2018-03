Oberösterreich will Rauchen erst ab 18 Jahren erlauben

LINZ. Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) - für das Ressort Jugend zuständig - und Landesrat Elmar Podgorschek (FPÖ), Jugendschutz, wollen noch vor dem Sommer das Jugendschutzgesetz des Landes derart novellieren, dass Rauchen erst ab 18 Jahren erlaubt ist.

Das kündigten beide in einer Presseaussendung am Donnerstag an. Linz. Sie verwiesen darauf, dass die Jugendreferenten sich bereits im März 2017 für eine einheitliche Anhebung des Rauchverbotes auf 18 in ganz Österreich geeinigt hätten.

"Nicht weil wir ein weiteres Verbot schaffen wollen, sondern um die Gesundheit der Jugendlichen bestmöglich zu schützen. Außerdem entzieht es sich jeglicher Logik, wenn Jugendliche in einem Bundesland mit 16 Jahren rauchen dürfen und ein paar Kilometer weiter erst mit 18", argumentiert Stelzer.

Das derzeit geltende Gesetz, würde ohnehin mit Jahresende auslaufen. Es sei an der Zeit für ein Anpassen, "Österreich ist vor allem beim Thema Rauchen unter 18 eines der Schlusslichter in Europa", so Podgorschek.

Ihre Meinung interessiert uns! Stimmen Sie ab:

Drei SPÖ-Landesjugendräte haben am Donnerstag per Aussendung auf den fehlenden Jugendschutz beim Rauchen aufmerksam gemacht: "Österreich ist neben Belgien und Luxemburg das einzige EU-Land, in dem Rauchen ab 16 Jahren erlaubt ist", in den anderen EU-Staaten gelte eine Altersgrenze von 18, so die Räte von Wien, Steiermark und Burgenland, Jürgen Czernohorszky, Ursula Lackner und Astrid Eisenkopf.

Eine rasche Umsetzung österreichweiter Präventionsmaßnahmen durch die Bundesregierung in Kombination mit harmonisierten Jugendschutzbestimmungen sei dringend notwendig, hieß es weiter. "Der gestrige Vorschlag der Bundesregierung, das Rauchverbot in Gastronomiebetrieben weiter zu erlauben, widerspricht jedenfalls dem Beschluss der Landesjugendreferenten vom März 2017."

Aktivitäten im Hinblick auf verstärkte präventive Maßnahmen seien weiterhin nicht in Sicht. Österreich weise aber eine besonders hohe Zahl an Rauchern auf. Im internationalen Vergleich liegen die heimischen 15-Jährigen an der Spitze: Laut OECD rauchen 29 Prozent aller 15-jährigen Mädchen und 25 Prozent aller 15-jährigen Burschen.

Video: Kurz verteidigt Rauchergesetz

Kommentare anzeigen »

Mehr zum Thema