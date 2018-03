"Oberösterreich ist SP-Hoffnungsland"

LINZ. 1000 neue Mitglieder und eine schwarz-blaue "Motivationshilfe"

Gerstorfer und Kern Bild: Alexander Schwarzl

Er hätte sich zwar eine andere "Motivationshilfe" gewünscht, aber dass die Mitgliederzahl bei der SPÖ steigt, sei nun einmal der schwarz-blauen Regierung zu verdanken, sagt Bundesparteiobmann Christian Kern. 1000 neue Mitglieder kamen in Oberösterreich im vergangenen Jahr dazu, 7000 in ganz Österreich, seit Kern die Parteispitze innehat. "Damit ist Oberösterreich ein Hoffnungsland für die SPÖ", gab sich Kern beim Neumitgliederempfang optimistisch. Und in Bezug auf die vergangenen Landtagswahlen meinte er: "Ich bin mir sicher, dass auch bei der oberösterreichischen Landtagswahl ein Plus bei der SPÖ steht." Diese ist freilich erst 2021.

Auf Bundesebene beschäftigt auch die Opposition die Causa BVT. Ob ein Untersuchungsausschuss beantragt wird, ist noch ungewiss: "Aber es ist wahrscheinlich." Stellung beziehen und aufzeigen, "was nicht passt" – das gibt auch Landesparteiobfrau Birgit Gerstorfer als Marschrichtung aus: "Auch in Oberösterreich wird bei den Menschen, die Hilfe am dringendsten brauchen, gespart."

