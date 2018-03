ÖVP und FPÖ lehnen im Landtag Volksbefragung über Rauchverbot ab

...jugendliche unter 18, bw, 16 fangen nicht in Gasstätten damit an, sondern im Geheimen! Wenn allen voran die Ärztekammer so auf die Gesundheit bedacht ist, auf den Packungen steht dick "enthält 70 Krebserregende Stoffe" warum werden Tabackwaren nicht gänzlich verboten?

Wie naiv von mir, es geht ja nicht um Gesundheit, sondern um einen Milliardenmarkt , auch für Kurz und Strache knapp 2 Milliarden an Tabaksteuern,

Was macht denn unser unverzichtbare BP VdB? Raucht unser höchster Vertreter in "öffentlichen Räumen" ??