ÖGK saugt 266 Millionen Euro aus Oberösterreich ab

LINZ. Land soll Teil der Rücklagen und Budgethoheit abgeben – Gebietskrankenkasse und Ärztekammer warnen.

OÖGKK-Obmann Albert Maringer Bild: hermann wakolbinger

"Keiner redet mit uns", sagt Albert Maringer. Der Obmann der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK) kritisiert die Vorgangsweise der Bundesregierung bei der Sozialversicherungs-Reform. Auf einen Termin bei Ministerin Beate Hartinger-Klein warte man immer noch – trotz 75.000 Unterschriften, die man für den Erhalt der OÖGKK gesammelt habe.

Die Regierungspläne sehen Budget- und Personalhoheit bei der fusionierten Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK), deren Zentrale entweder in Linz oder Wien angesiedelt werden dürfte, vor. Auch die Rücklagen sollen teilweise zur ÖGK fließen, nämlich jene, die die Kassen bisher per Gesetz bilden sollen. Das sind in Oberösterreich 266 Millionen Euro. "Dieses Geld gehört den Versicherten", kritisiert Maringer. Jene 253 Millionen Euro, die die OÖGKK darüber hinaus an Rücklagen gebildet hat, darf sie behalten. Aber schon in den vergangenen Jahrzehnten hat die OÖGKK auch insgesamt rund eine halbe Milliarde Euro an den Ausgleichsfonds abgeliefert, der schwächeren Gebietskrankenkassen zugutekam.

Laufende Einnahmen werden künftig ebenfalls an die ÖGK gehen. Zuletzt waren das bei der OÖGKK rund 2,4 Milliarden Euro, davon zwei Milliarden aus den Beitragszahlungen. Verteilt werden soll das Geld laut Regierungsplänen wieder an die Länder, anhand der Zahlen von 2017. "Aber alleine von 2016 auf 2017 hatten wir 68 Millionen Euro an Beitragssteigerungen", sagt Maringer. Diese Erhöhungen würden wegfallen. Auch sei zu befürchten, dass man das Geld nicht mehr autonom im Zusammenspiel Kasse, Ärztekammer, Land verwalten könne. Innovative Versorgungsmodelle wären damit gefährdet.

"Geht nicht ohne Kürzungen"

Kritik kommt auch von Oberösterreichs Ärztekammer-Präsident Peter Niedermoser, der gestern gemeinsam mit Kollegen einen Termin bei Hartinger-Klein hatte.

"Wenn man eins und eins zusammenzählt, kann sich das nicht ohne Leistungskürzungen ausgehen", sagt er mit Verweis auf die von der Regierung angekündigte Einsparung von einer Milliarde Euro im Sozialversicherungs-System bis 2023. Niedermoser befürchtet Einschnitte bei den Patienten und bei den Ärzten. Er fordert, dass die Entscheidungskompetenz für die Versorgung in Oberösterreich bleibt. Laut Maringer droht den Bezirksstellen das Aus.

