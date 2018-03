Minister im Viertelstundentakt bei Landeshauptmann Stelzer

LINZ. Der oberösterreichische Landeshauptmann Thomas Stelzer (ÖVP) hat am Donnerstag im Landhaus im Viertelstundentakt über Gespräche mit Ministern der Bundesregierung informiert.

Justizminister Josef Moser (ÖVP) bekräftigte dabei, dass ab Sommer in Sachen Föderalismus-Entwirrung gehandelt werde. Familienministerin Juliane Bogner-Strauß (ÖVP) trat für einen bundesweit einheitlichen Jugendschutz ein. Etliche Mitglieder des Bundesregierung absolvieren derzeit Antrittsbesuche in den Bundesländern. Stelzer und Moser waren sich in Linz einig, dass der "Kompetenzdschungel" zwischen Bund, Ländern und Gemeinden gelichtet gehöre. Laut Moser soll bis zu einer Landeshauptleute-Konferenz im Mai eine Auflistung erstellt sein. Stelzer setzt sich das "ehrgeizige Ziel", dass danach erste große Schritte gemacht werden. Als Themen nannte Moser eine einheitliche Regelung unter anderem des Jugendschutzes, des Datenschutzes und des Armenwesens.

Beim Pressestatement mit Bogner-Strauß kam nicht nur das bereits beabsichtigte Rauchverbot bis 18 zur Sprache. Auch bundesweite gleiche Ausgehzeiten und Regelungen des Konsums von alkoholischen Getränken regte sie an. Wenn dies unter Mitwirkung der Bundesländer gelänge wäre dies ein "historischen Zeichen", sagte sie.

Im Zusammenhang mit körperlicher oder sexueller Gewalt gegen Frauen kritisierte sie, dass nur wenige Fälle zu Anzeigen führen würden. Das Erkennen von einschlägigen Symptomen sollte in die Ausbildung für Pflegeberufe und an den Med-Universitäten aufgenommen werden. Als positiv beurteilte sie, dass Gender-Medizin in das Curriculum der Linzer Med-Fakultät aufgenommen wurde, sowie den kürzlich vorgestellten parteiübergreifenden Schulterschluss für eine Frauenstrategie in Oberösterreich mit 130 Maßnahmen bis 2030. Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) freute sich, dass dies auf Bundesebene angekommen sei und Vorbildwirkung für andere Bundesländer haben könnte.

