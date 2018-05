Mindestsicherung wird auch in Oberösterreich sinken

LINZ/WIEN. Von der Reform der Mindestsicherung sind in Österreich mehr als 300.000 Bezieher betroffen, die Mehrheit davon in Wien.

Die am Montag von der Bundesregierung präsentierten Eckpunkte sind Höchststandards, die die Länder auch unter-, aber nicht überschreiten können.

Wie sich die Bundesregelung auf die Mindestsicherung in Oberösterreich auswirken wird, werde noch geprüft, sagt VP-Sozialsprecher Wolfgang Hattmannsdorfer: "Wir warten den genauen Gesetzestext ab." Die Regierungsvorlage entspreche aber "in den Intentionen" der oberösterreichischen Regelung, etwa was die Begrenzung mit 560 Euro für Asylberechtigte betrifft. Für FP-Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner komme es zur "überfälligen Fairness gegenüber Österreichern": Das betrifft etwa die fünfjährige Wartefrist für EU- und Drittstaatenbürger bzw. die Voraussetzung von Deutschkenntnissen.

Eine Wartefrist ist im oberösterreichischen Gesetz nicht vorgesehen; sie wird eingezogen werden müssen. In Oberösterreich wurden 2016 zwar auch die Mindestsicherungssätze speziell für Familien reduziert und ein "Deckel" von 1512 Euro eingezogen.

Die Höhe der Mindestsicherung in der Regierungsvorlage weicht aber dennoch von der oberösterreichischen ab, in den meisten Fällen nach unten. Änderungen sind deshalb zu erwarten. So soll es für Alleinstehende statt 921 nur noch 863 Euro geben. Für Paare sieht der Bundes-Plan 1208 Euro vor (in Oberösterreich derzeit 1298 Euro). Für Familien mit Kindern ergeben sich Verminderungen von sechs (ein Kind) bis 23 (vier Kinder) Prozent, kritisiert die SPÖ: Belastet würden vor allem Familien.

Grafik: Mindestsicherung

