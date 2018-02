Medizin-Fakultät: Studienbeginn erstmals in Linz

LINZ. Auf 180 werden die Anfänger-Studienplätze für Studenten der Medizinischen Fakultät der Kepler-Uni im kommenden Herbstsemester aufgestockt. Und erstmals können 60 Studenten ihre Ausbildung direkt an der JKU beginnen und hier vollständig absolvieren.

Aufnahmetest an der JKU Bild: Weihbold

Die Partnerschaft mit der Medizin-Uni Graz bleibt aufrecht. 120 Studierende können weiterhin die ersten vier Semester in Graz absolvieren und kehren dann nach Linz zurück. Insgesamt können ab Herbst also 180 Medizin-Erstsemestrige an der JKU aufgenommen werden. Bis zum Studienjahr 2022/23 werden die Anfänger-Studienplätze, inklusive derer, die für die JKU in Graz angeboten werden, schrittweise auf 300 erhöht. In diesem Jahr soll auch der Spatenstich für das neue Lehr- und Forschungszentrum auf dem Gelände des Med-Campus erfolgen, sagt Rektor Meinhard Lukas.

Für den Medizin-Aufnahmetest in Linz kann man sich von 1. bis 30. März anmelden. Im Vorjahr gab es 932 Bewerbungen für die damals noch 120 Studienplätze.

