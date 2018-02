Linzer FPÖ-Vizebürgermeister Wimmer bei Krim-Forum in Wien

Siagstas, jetzt, wo die Blauen in Regierungsehren kommen, da kriechen die alten Versager wie der Gerhard Dörfler wieder aus den Löchern. Vergessen sind all ihre Schandtaten. Die kommen alle wieder in gehobene Positionen.



Wenn doch die Roten endlich kapieren würden, welche Versagerpartei sie geworden sind. Sie könnten dann die schwachen Blauen mit Leichtigkeit überholen. Aber nein, immer tiefer sinken die Roten in ihrer Unfähigkeit und veraltern dabei als eine weit entfernte fortschrittliche Partei.