Land gewährt künftig Ehrenamtsbonus

LINZ. Das Land Oberösterreich will künftig bei Jobvergaben einen Ehrenamtsbonus geben: Sind im Auswahlverfahren zwei Bewerber für eine Stelle gleichermaßen gut qualifiziert, bekommt jener den Arbeitsplatz, der einer ehrenamtlichen Tätigkeit nachgeht.

Voraussetzung ist, dass das ehrenamtliche Engagement "lebensrettenden Hilfsmaßnahmen in Organisationen mit Sicherheitsaufgaben dient". Das betrifft zum Beispiel Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr oder Sanitäter beim Roten Kreuz, aber auch andere Organisationen wie etwa die Berg- und Flugrettung.

Die Regelung tritt mit November in Kraft und gilt vorerst für Personalaufnahmen im Landesdienst. Sie solle aber in weiterer Folge auch auf die Gemeinden ausgedehnt werden, so LHStv. Thomas Stelzer (ÖVP) am Freitag in einer Aussendung.

