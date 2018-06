Krankenkasse: Wie Schwarz-Blau die rote Mehrheit brechen könnte

LINZ. Die Fraktion sozialdemokratischer Gewerkschafter (FSG) dominiert die wichtigsten Gremien der Oberösterreichischen Gebietskrankenkasse (OÖGKK). Das ändert sich, sollte die schwarz-blaue Bundesregierung ihre Sozialversicherungsreform wie geplant durchziehen.

Insgesamt gibt es 40 OÖGKK-Funktionäre. 15 sind im Vorstand, der etwa über Leistungen für Patienten und die regionale Versorgung mit Arztstellen entscheidet. Diese Funktionäre sind auch Teil der Generalversammlung, die aus 30 Personen besteht und über Budget und Satzung abstimmt. Das dritte Gremium ist die zehnköpfige Kontrollversammlung, die bei Ärzteverträgen, Geschäftsführer-Bestellung oder Liegenschaftsgeschäften ein Veto einlegen kann. In Vorstand und Generalversammlung sitzen zu vier Fünftel Arbeitnehmer-Vertreter, in der Kontrollversammlung zu 80 Prozent Arbeitgeber-Vertreter.

Die Bundesregierung will nur noch ein Gremium in Oberösterreich, bestehend aus drei Arbeitnehmer- und drei Arbeitgeber-Vertretern. Auf der Ebene der neuen Österreichischen Gesundheitskasse (ÖGK) soll es einen Verwaltungsrat mit je fünf Vertretern geben, in dessen Kompetenz die wesentlichsten Entscheidungen fallen würden.

Je nachdem, wie die Arbeiterkammer- und Wirtschaftskammerwahlen 2019 und 2020 ausgehen, wird es damit in den Kassen-Gremien künftig eine Pattstellung oder eine schwarz-blaue Mehrheit geben. Die FSG und der VP-Wirtschaftsbund (WB) gewannen die Wahlen zuletzt im Bund und im Land mit 55 bis 67 Prozent der Stimmen.

Derzeit stellen die roten Gewerkschafter in der OÖGKK 17 von 30 Generalversammlungs-Mitgliedern und 9 von 15 Vorstandsmitgliedern. In der Kontrollversammlung hat der WB 6 von 10 Mitgliedern.

Ungewiss ist die Zukunft der derzeitigen Führungskräfte der OÖGKK. Vorstandsobmann ist voestalpine-Stahl-Betriebsrat Albert Maringer (FSG), Stellvertreter sind Unternehmer Laurenz Pöttinger (WB) und Bawag-Betriebsrätin Beatrix Pröll (FSG). Vorsitzender der Kontrollversammlung ist Manfred Zöchbauer, Geschäftsführer der Wirtschaftskammersparte Handel, Stellvertreter ist der Arbeiterkammer-Vize-Direktor Franz Molterer. Diese fünf bekommen zwölf Mal im Jahr zwischen 1000 und 4000 Euro brutto, die anderen 35 Funktionäre 42 Euro pro Sitzungstag.

Ist das verfassungskonform?

Vertreter der Opposition und einige Juristen behaupten, dass der geplante Eingriff in die Gremien verfassungswidrig sei. Denn bei einer Selbstverwaltung müsse die Struktur der Versicherten abgebildet werden. Und versichert seien in der GKK Arbeitnehmer, Pensionisten und Studenten, nicht Arbeitgeber.

Maringer sagt, dass die Versicherten-Seite mehr Beiträge zahle als die Arbeitgeber. Er wehrt sich auch gegen das Bild, dass die Gremien willkürlich agierten. "Wir entscheiden klar laut Gesetz und werden vom Ministerium kontrolliert."

