Kooperation von Städten und Bezirken: Ein Reformprojekt mit Grenzen

Ob nun aus einem halben ein ganzer Schritt werden könnte wird sich weisen. Die Steiermark hat gezeigt, wenn schon, dann ist und bleibt nur ein operativer und nicht nur homöopathischer Eingriff wohl der große Schritt. Es hat sicherlich mehr als nur einen Reiz, wenn Behörden und Polizeikommanden zusammengelegt werden, Gemeinden nicht mehr nur in Verbänden zusammenarbeiten, sondern gleich ihre Verwaltung unter ein gemeinsames Dach bringen. Die Bundes- und Landesregierungen dürfen oder besser sollten wohl einen gewissen Druck aufbauen, primär müssen sie unterstützen. Die nahe Zukunft wird uns zeigen, dass die Konzentration der Verwaltung und effiziente Zusammenarbeit, gemeinsame Einrichtungen und Organisation mit einer verkleinerten Führungsebene,unausweichlich umzusetzen sein werden. So stellt sich nur die Frage, wer ist Willens und vor allem in der Lage dieses Thema auf sachliche Beine zu stellen. Und, wer kann den emotionalen Regungen „Für oder Gegen“ mit Ideen und Argumenten beistehen.