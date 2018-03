Konfliktpotenzial bei der Kür des Bildungsdirektors

In den kommenden Wochen startet das Verfahren zur Besetzung des neuen oberösterreichischen Bildungsdirektors. Als Favorit wurde anfangs Österreichs oberster Lehrergewerkschafter Paul Kimberger gehandelt, doch mittlerweile scheint sich die Sache gedreht zu haben.

Paul Kimberger Bild: APA

Kimberger ist auch Obmann des der ÖVP nahestehenden Christlichen Lehrervereins (CLV) mit rund 14.000 Mitgliedern in Oberösterreich. An der Spitze der Landes-ÖVP hat sich jedoch die Einschätzung durchgesetzt, dass die Optik ungünstig ist, wenn der Bildungsdirektor zugleich Obmann des mächtigsten Lehrervereins im Land ist. Nicht zuletzt, weil man Reformen umsetzen will und der Bildungsdirektor dabei Motor sein sollte.

"Ich sehe kein Problem"

Kimberger gibt sich im Gespräch mit den OÖNachrichten gelassen: "Ich habe noch nicht entschieden, ob ich mich bewerben werde. Es sind noch Gespräche zu führen." Derzeit sei er als oberster Lehrergewerkschafter Österreichs für 126.000 Lehrer verantwortlich, auch das sei eine ehrenvolle und fordernde Aufgabe. Dass er für den Job des Bildungsdirektors die Funktion des CLV-Obmannes opfern müsse, glaubt Kimberger nicht. "Ich sehe in der Doppelfunktion kein Problem." Man sollte in der heutigen Zeit froh sein, wenn sich Menschen in Vereinen engagieren, so Kimberger.

"CLV hat Gewicht"

In der Landes-ÖVP gibt es Sorge, dass sich an der Entscheidung ein Konflikt entzünden könnte. "Der CLV hat bei uns nicht wenig Gewicht", heißt es.

Bewerber für den Posten müssen sich einer Kommission stellen, die einen Dreier-Vorschlag erstellt. Dann entscheiden Landeshauptmann Thomas Stelzer (VP) bzw. Bildungsminister Heinz Faßmann (VP). Als Kandidaten gelten unter anderem Berta Leeb (Vizerektorin der Pädagogischen Hochschule der Diözese), Margarethe Überwimmer (Dekanin der Fachhochschule Steyr), Andreas Pumberger (Geschäftsführer des Schulvereins der Kreuzschwestern) sowie Wilfried Nagl und Werner Schlögelhofer (beide vom Landesschulrat).

