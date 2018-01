Familienbeirat lässt kein gutes Haar an Gebühren

Dass es Kritik an den Kindergartengebühren gibt, ist hinlänglich bekannt. Dass sie aber auch von einem Gremium kommt, dem Landeshauptmann-Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FPÖ) vorsteht, überrascht aber doch.

Landeshauptmann-Stv. Manfred Haimbuchner Bild: Weihbold

Es ist dies der Familienbeirat der OÖ. Landesregierung, in dem zum Beispiel das Bischöfliche Ordinariat Linz, der Katholische Familienverband, parteinahe Familienorganisationen und die Landtagsparteien vertreten sind.

Haimbuchner war in der Sitzung vom 27. November nicht anwesend. Nach einer – dem Vernehmen nach intensiven – Diskussion verabschiedete das Gremium eine Stellungnahme. Es müsse sichergestellt werden, dass "die neue Elterntarifordnung auf die Vereinbarkeit von Familie und Beruf keine negativen Auswirkungen" habe, heißt es darin. Die Nachmittagsbetreuung müsse gewährleistet bleiben. Eine klare Absage erteilt der Familienbeirat den Überlegungen, Nachmittagsbetreuung gemeindeübergreifend anzubieten: "Statt des Transports von Kindern in Nachbargemeinden (…) sind Lösungen vor Ort zu suchen." Und abschließend heißt es, man würde sich mit der Bitte, diese Anliegen zu berücksichtigen, an die Mitglieder der Landesregierung wenden.

Entscheidungen oder Stellungnahmen des Beirates werden laut Statuten "im Bedarfsfall" über den Landespressedienst veröffentlicht. Diesen Bedarf sah man wohl im vorliegenden Fall nicht.

