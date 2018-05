Kindergarten: Umstrittene Gebühr wird nun evaluiert

LINZ. Kritik: Für SPÖ und Grüne kommt Erhebung zu spät.

Seit Februar bezahlen Eltern für die Nachmittagsbetreuung in Kindergärten zwischen 42 und 110 Euro. Bild: (colourbox)

Seit Februar 2018 werden für den Kindergarten Nachmittagsgebühren von bis zu 110 Euro eingehoben. Von Anfang an gab es daran Kritik. Viele Gemeinden und Kindergartenträger fühlten sich von der raschen Einführung überfordert, viele Eltern kritisieren das Modell. Wie berichtet, wurden in manchen Gemeinden die Hälfte der Kinder von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet.

Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (VP) startet nun eine Evaluierung der Maßnahme. Dazu wird mittels Fragebögen bei den 500 Kindergartenträgern erhoben, wie viele Kinder angemeldet sind, wie viel bezahlt wird, die Personalsituation und Ähnliches. Die Eltern werden nicht befragt. "Deren Probleme werden ohnehin von den Trägern rückgemeldet", ist Haberlander überzeugt. Außerdem gebe es auch offene Fragen, um zu erfahren "was die Gemeinden brauchen und wie wir sie unterstützen können." Für die Beantwortung haben die Träger bis 29. Juni Zeit, das Ergebnis soll im August präsentiert werden. Sollte sich in einigen Bereichen Veränderungsbedarf abzeichnen, wird dieser aber nicht bereits für das nächste Kindergartenjahr schlagend: "Das geht sich nicht aus", so Haberlander.

"Uns liegen keine Daten vor"

Für SPÖ-Familiensprecherin Petra Müllner nicht akzeptabel: "Die Landesrätin hat viel zu lange untätig zugeschaut, dabei hätte es genug Aufforderungen zum Handeln gegeben." Müllner spricht damit die von vielen Gemeinden selbst veröffentlichten Abmeldezahlen an. Diese Zahlen seien aber nicht überprüft, betont Haberlander: "Uns liegen keine Daten vor."

Dass der Schaden "erheblich" sei, wisse man auch ohne Evaluierung, sagt Stefan Kaineder, Familiensprecher der Grünen: "Jetzt zu überprüfen ist eindeutig zu spät. Eltern und Gemeinden gehen seit Monaten auf die Barrikaden." Haberlander hingegen betont, sie habe bei ihren Besuchen in den Gemeinden ein "positives Stimmungsbild" gewonnen.

Insgesamt werden mehr als 62.200 Kinder in OÖ in Kinderbetreuungseinrichtungen betreut, das ist eine Steigerung von fast 2000 Kindern im Vergleich zum Vorjahr. Diese Zahlen legte Haberlander ebenfalls bei der gestrigen Pressekonferenz vor. Sehr zum Ärger der Grünen: "Das sind Zahlen vor der Einführung der Gebühren. Genau diesen erfolgreichen Weg hat die Landesrätin verlassen", so Kaineder.

Die Gebühren werden von den Gemeinden eingehoben und sind gestaffelt nach Einkommen und der Anzahl der Betreuungstage. Das Land hat Gruppen- und Sonderförderungen gekürzt. Das entgangene Geld sollen sich die Gemeinden aus den Gebühren holen.

