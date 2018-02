Kindergarten: Gemeinden verzeichnen eine Flut von Abmeldungen

LINZ. In Steyr wurde rund die Hälfte der Kinder von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet. Die Grünen fordern Aussetzen der Gebühren.

Der Bund schießt in Oberösterreich bis 2018 62 Millionen Euro für den Ausbau von Kinderbetreuungseinrichtungen zu – 53 Millionen davon wurden bereits verwendet. Bild: colourbox

In Steyr, wo 320 Kinder für die Nachmittagsbetreuung in den Magistratskindergärten gemeldet waren, wurden bisher 170 Abmeldungen verzeichnet. In der Braunauer Gemeinde Lengau werden zwölf von 29 Kindern künftig am Nachmittag keinen Kindergarten mehr besuchen. Seit gestern sind für die Nachmittagsbetreuung in Oberösterreichs Kindergärten Gebühren zu entrichten. Die Zahlen, die aus manchen Kommunen gemeldet werden, sind alarmierend.

Kritik an der überstürzten Umsetzung des Gebührenmodells kam gestern erneut von den Grünen: "Warum die im Jänner vom Landtag beschlossene Verordnung schon im Februar von den Gemeinden umgesetzt werden muss, ist absolut unverständlich", sagt der Grüne Familiensprecher Stefan Kaineder. "Der Druck auf die Gemeinden war bekannt, aber nicht in dem Ausmaß und der Intensität." Die Grünen fordern daher von der Landesregierung, die Verordnung zumindest bis zum Herbst auszusetzen, damit die Gemeinden strukturierter planen können.

Die zuständige Landesrätin Christine Haberlander (VP) zeigte gestern zwar Verständnis für die Herausforderungen, vor denen die Gemeinden stehen, verwies aber auf die Notwendigkeit des ambitionierten Zeitplans: "Wir wollen Vorhaben nicht nur ankündigen, sondern möglichst zeitnah umsetzen."

Millionenbetrag nicht abgeholt?

Aufregung rund um das Thema Kinderbetreuung gab es gestern noch von anderer Seite: Eine parlamentarische Anfrage der Neos hat ergeben, dass Oberösterreich 2,6 Millionen Euro an Bundes-Fördermitteln für den Ausbau der Kinderbetreuungsplätze nicht abgeholt hat. Haberlander beruhigte: Die in der Anfragebeantwortung genannten Zahlen würden nur das Jahr 2016 betreffen. Der Gesamtbetrag in Höhe von 62 Millionen Euro werde aber für die Jahre 2014 bis 2018 zur Verfügung gestellt: "Die Bundesmittel werden selbstverständlich abgeholt."

