In zwei Jahren fehlen 204 Deutsch-Lehrer

LINZ. SPÖ kritisiert "schwammige Aussagen" und fordert Maßnahmen gegen Lehrermangel.

"Wir wüssten schon gerne, wie lange man das Problem schon kennt und wie es mit der strategischen Planung aussieht", sagt Sabine Promberger, Bildungssprecherin der SPÖ Oberösterreich. Denn die Diskussion rund um die fehlenden Turnlehrer – wie von den OÖN berichtet, unterrichten 44 Prozent der Stunden fachfremde Lehrer – sei nur ein Teil des Problems. "Egal mit wem man aus der Praxis spricht, jeder sagt: Da kommt noch einiges auf uns zu. Doch vom Landesschulrat gibt es nur schwammige Aussagen", so Promberger.

Anfrage mit 23 Punkten

Sie spielt damit auf eine von Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer erwähnte Studie im Zuge der Turnlehrer-Diskussion an. Die Studie ist allerdings nicht öffentlich. Deshalb hat die SPÖ eine 23 Fragen umfassende schriftliche Anfrage an Landesrätin Christine Haberlander (ÖVP) gestellt. "Wir wollen, dass die Zahlen auf den Tisch kommen. Und wir wollen wissen, warum so lange zugeschaut wurde", sagt Promberger. Die SPÖ fordert zudem Steuerungsmechanismen bei den Pädagogischen Hochschulen, um zu erreichen, dass Studenten die richtigen Fächer wählen.

Im Gespräch mit den OÖN betont Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer, dass man sehr genau wisse, wo der Bedarf liegt: "Am gravierendsten ist die Situation im Fach Deutsch. 2020 werden wir laut Prognosen 204 Lehrer zu wenig haben." Das sei aber tiefgestapelt, weil sich die Situation eher noch verschärfen werde.

Die Gründe sind laut Enzenhofer vielfältig: Die neue, länger dauernde und auf ein Fach beschränkte Ausbildung, die Pensionierungswelle und das schlechte Image des Berufs Lehrer. "Da liegt der Hase im Pfeffer, und dabei wurde auch einiges verabsäumt", ist auch Promberger überzeugt.

Infokampagne geplant

Dass man gerade bei der Imagepflege noch aktiver sein sollte, davon ist auch Bildungslandesrätin Christine Haberlander (ÖVP) überzeugt: "Wir müssen die Richtigen und genug davon für die pädagogische Ausbildung gewinnen. Dazu müssen wir Schülern noch stärker vermitteln, wo ihre Kompetenzen liegen."

Eine Informationskampagne, die sich an die Schüler der siebten Klassen richtet, ist gerade in Vorbereitung, sagt Enzenhofer. Die beste Werbung sei aber, so Haberlander: "Ein guter Lehrer."

Fehlende Lehrer

Aufgrund von Pensionierungen und des fehlenden Nachwuchses werden laut Landesschulratspräsident Fritz Enzenhofer in vielen Fächern Lehrer fehlen.

Die Spitzenreiter laut aktuellen Prognosen sind:

Deutsch: 204

Bewegung und Sport: 44

Mathematik: 45

Das größte Problem gibt es in den Neuen Mittelschulen.

50 Prozent der Lehrer sind über 50 Jahre alt.

Insgesamt gibt es im Land Oberösterreich 20.000 Pädagogen.

