Im Vorjahr 99 Millionen Euro Schulden

LINZ. Rechnungsabschluss 2017 des Landes noch mit kräftigem Abgang.

Finanzreferent Stelzer Bild: VOLKER WEIHBOLD

Die Einführung der Kindergarten-Nachmittagsgebühren (siehe Artikel oben) war ein Teil des von Landeshauptmann und Finanzreferent Thomas Stelzer (VP) ausgerufenen Budget-Sparkurses ab 2018. Nun liegt der Landes-Rechnungsabschluss für 2017 vor, das letzte Jahr, für das noch Stelzers Amtsvorgänger Josef Pühringer das Budget erstellt hatte.

Am kommenden Montag wird der Rechnungsabschluss der Landesregierung und anschließend dem Landtag präsentiert.

"Das letzte Minus"

"Die Vorgaben des Landeshaushalts wurden eingehalten, auch die Vorgaben des Stabilitätspakts", sagt Stelzer zur nun vorliegenden Abrechnung. Und fügt hinzu: "Das sollte für längere Zeit der letzte Landeshaushalt mit einem Minus sein. In den kommenden Jahren erwarten wir spürbare Überschüsse."

Im November 2015 hatte Pühringer für das Folgejahr zunächst noch einen Abgang von 42,4 Millionen Euro budgetiert. Dazu kam allerdings noch ein 2017er-Nachtragsbudget.

In Summe gab das Land im Vorjahr 6,034 Milliarden Euro aus. Dem standen Gesamteinnahmen von 5,935 Milliarden Euro gegen über. Der Abgang beträgt exakt 98,917 Millionen Euro.

Knapp 70 Prozent machten sogenannte "Pflichtausgaben" aus, mit den höchsten Ausgabenposten Gesundheit und Soziales. Stelzer weist aber darauf hin, dass in den Ausgaben auch Schuldentilgungen von 49,4 Millionen Euro "belastend" eingerechnet werden müssen. Der Gesamtschuldenstand des Landes, inklusive ausgelagerter Schulden in landeseigenen Unternehmen, betrug mit Jahresende 3,2 Milliarden Euro, der Betrag, von dem auch in der von Stelzer im Frühjahr 2017 vorgestellten "Startbilanz" ausgegangen wurde.

Stelzer und seine Stellvertreter Manfred Haimbuchner (FP) und Michael Strugl (VP) werten den Rechnungsabschluss auch als Beleg dafür, dass der ab 2018 eingeschlagene Sparkurs "alternativlos" sei. "Wenn wir jetzt die Zeit des Aufschwungs nicht nutzen, dann würde es richtig schmerzhaft", so Strugl. Für heuer ist ein "Nulldefizit" geplant, 67,5 Millionen Euro sollen zurückgezahlt werden. Dazu müssen unter anderem die Ressorts zehn Prozent der Ermessensausgaben streichen.

