Grüne: "Neustart" soll Mitte Februar beginnen

LINZ. Der "Neustart" der Grünen soll Mitte Februar mit einem "Reform-Auftaktkongress" an der Wiener Wirtschaftsuni beginnen, bis Herbst, so schätzt Oberösterreichs Grünen-Landesrat Rudi Anschober, soll der Reformprozess abgeschlossen sein.

An diesem müssten die Länderorganisationen vorrangig arbeiten, Ziel: Wiedereinzug in den Nationalrat. Bislang sind die Grünen nach wie vor in der "Analysephase". Eine Umfrage unter tausend Mitgliedern habe die Hauptprobleme offenbart, so Landessprecherin Maria Buchmayr: schlechte Kommunikation, interne Querelen und der "nicht optimale" interne Wahlmodus für die Listenerstellung.

Schweigen über Zahlen

Die Insolvenz der Grünen, die mit fünf Millionen Euro Schulden drohte, sei "abgewendet", auch durch die Beiträge der Landesorganisationen, sagt Landesgeschäftsführerin Gabriela Schönberger. Wie viel die oberösterreichischen Grünen beitrugen, wollte sie nicht beziffern. Nur: Aus den Kosten für den Nationalratswahlkampf seien, als Basis für die Beteiligung, die im jeweiligen Land angefallenen Kosten herausgerechnet worden. Für die Landtagswahl 2021 werde das "ursprünglich geplante Ansparvolumen" jedenfalls deutlich geringer ausfallen.

