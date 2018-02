Gerstorfer warnt: "Pflege wird ein Mangelberuf"

LINZ. Zahl der Pflegebedürftigen steigt bis 2025 um 17 Prozent, Landesrätin fordert Ausbildungs-Stipendium für Pfleger.

(Symboldbild) Bild: Wodicka

Die Tätigkeit als Altenpflegerin bzw. -pfleger wird zum Mangelberuf, warnt Oberösterreichs Soziallandesrätin Birgit Gerstorfer (SP). Untermauert werde dies durch die Prognosen über den künftigen Pflegebedarf im Land.

"Konkret wird es bis zum Jahr 2040 einen Anstieg der Zahl der pflegebedürftigen Personen um rund 46 Prozent geben", sagt die Landesrätin. Schon 2025 werden es um 17,5 Prozent mehr sein, verglichen mit den Zahlen von 2015 (siehe auch Kasten). "Besonders fordernd" sei, dass der Anteil der Personen mit intensivem Pflegebedarf in den Heimen stetig wachse.

In fünf Jahren (2011 bis 2016) stieg zwar die Zahl der Mitarbeiter in den oberösterreichischen Heimen von 6624 auf 7401 Personen, eine Erhöhung um 10,5 Prozent. Die gleiche prozentuelle Personalsteigerung sei auch bis 2025 nötig, rechnet Gerstorfer. Zwar wolle man die mobile Betreuung forcieren, "aber konkret bedeutet das im Jahr 2025 einen Bedarf an 710 zusätzlichen Pflegekräften".

Dazu richtet Gerstorfer eine Forderung an den Bund: Der Beruf "Fachsozialbetreuer bzw. Betreuerin Altenarbeit" müsse wieder in die Liste der Mangelberufe aufgenommen werden, für die ein sogenanntes Fachkräftestipendium für die Ausbildung vergeben werde kann. Das war ab 2014 bis Mitte 2016 möglich, dann wurden die Pflegelehrgänge aus der Liste gestrichen.

"Gerade in Oberösterreich wurde das Stipendium für die Pflege-Ausbildung sehr stark in Anspruch genommen", sagt Gerstorfer. "Das Berufsbild Fachbetreuerin betrifft etwa 80 Prozent des Personals in den Heimen", reagiert FP-Sozialsprecherin Ulrike Wall. Der Beruf sei "unter SP-Sozialminister Stöger" aus der Liste für das Fachkräftestipendium gestrichen worden, kritisiert sie.

Teurer "Meilenstein"

Die Abschaffung des Pflegeregresses ab 1. Jänner begrüßt Gerstorfer als "sozialpolitischen Meilenstein", gleichlautend mit dem Gemeindebund schätzt sei aber die in Oberösterreich anfallenden Mehrkosten mit rund 70 Millionen Euro jährlich. Die Forderung nach völliger Kostenabdeckung durch den Bund unterstütze sie "voll".

Die Sozialabteilung startete eine Erhebung bei den regionalen Heimträgern, bis Jahresmitte werde man Aussagen treffen können, wie stark sich die Nachfrage nach Heimplätzen erhöhen wird. (bock)

Pflegebedarf steigt

17,5 Prozent: Um diesen Wert steigt die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Oberösterreich bis zum Jahr 2025.

Bis 2040 wird ein Anstieg um 64 Prozent prognostiziert. Dann werden rund 126.000 Personen Pflege benötigen.

7401 Personen sind als Pflege- und Betreuungspersonal in den oberösterreichischen Heimen beschäftigt, eine Steigerung von 10,5 Prozent gegenüber 2011. Zusätzliche 710 Mitarbeiter sind bis 2025 nötig.

Kommentare anzeigen »

1 Kommentar despina15 (6086) 24.02.2018 10:38 Uhr die politiker wissen nicht von was

sie reden,solten allsamt einmal

eine woche mitarbeiten in den

heimen,damit sie wissen was sie

in zukunft über diesen beruf zu

berichten haben!!!

auch um das gehalt für diese leistung! Antwort schreiben

Melden Gefällt mir Gefällt mir nicht mehr ( )



Kommentare ausblenden »

Mehr zum Thema