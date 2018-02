Für die Mehrheit ist der Kindergarten ein Angebot für den Vormittag

LINZ. Kindergartenstatistik: 43 Prozent der Kinder werden am Nachmittag betreut

Mit der Einführung der Kindergarten-Nachmittagsgebühren gingen in Oberösterreich die Wogen hoch. Mehrere Gemeinden verzeichnen Abmeldungswellen. So wurde in Wels rund ein Viertel der Kinder von der Nachmittagsbetreuung abgemeldet, in Steyr 170 von 320. SP und Grüne kritisieren "pädagogischen Rückschritt" und Belastung berufstätiger Mütter. Von der zuständigen VP-Landesrätin Christine Haberlander wird die Gebühr als "sozial ausgewogen" verteidigt.

Doch wie sieht die Situation der Kinderbetreuung in Oberösterreich generell aus? Aufschlussreiche Daten liefert die jüngste verfügbare "Kindertagesheimstatistik" für 2016/17.

Die oberösterreichischen Kindergärten sind gut besucht. Fast jedes drei- bis sechsjährige Kind ist angemeldet, genau: 93,6 Prozent dieser Altersgruppe in Oberösterreich. Im dritten Kindergartenjahr sind es rund 97 Prozent der Kinder dieser Altersgruppe.

Das war auch vor 2009, als der "Gratis-Kindergarten" eingeführt wurde, nur wenig anders. Rund 36.000 Kinder zählten die oberösterreichischen Kindergärten in den Jahren 2004 bis 2008, ab 2009 stieg die Zahl auf mehr als 38.000. In der jüngsten Erhebung wurden 40.760 Kindergarten-Kinder zwischen drei und fünf Jahren gezählt (Grafik oben). In allen Betreuungseinrichtungen (auch Krabbelstuben und Horte) waren es 60.430. Für die Mehrheit der oberösterreichischen Eltern ist der Kindergarten nach wie vor ein Angebot, das vormittags genutzt wird. Das betrifft vor allem ländliche Gemeinden, dennoch: 57 Prozent aller Kinder gehen bis 13 Uhr wieder nach Hause. Dies liege auch am schlechteren Angebot im Vergleich zu anderen Ländern, kritisieren SPÖ und Arbeiterkammer. Von der zuständigen VP-Landesrätin wird dagegen betont, die Gemeinden müssten den Bedarf erheben und danach planen.

Nach der Verordnung des Landes erstrecken sich die Gebühren, die für die Nachmittagsbetreuung fällig sind, je nach Einkommenshöhe zwischen 21 (für zwei Nachmittage pro Woche) bis 110 Euro (für fünf Nachmittage). Davon, den Tarif für die längste Nachmittags-Betreuungsdauer zahlen zu müssen (42 bis 110 Euro), seien die Eltern von etwas mehr als einem Fünftel der Kinder betroffen: 4365 werden an vier, 5146 an fünf Nachmittagen betreut.

Mehr zahlen als nützen

Betroffene Eltern und Gemeinden kritisieren aber: es sind nur Tarife für zwei, drei und fünf Nachmittage vorgesehen. Bei nur einem oder vier Nachmittagen muss auf den jeweils höheren Tarif aufgezahlt werden. Und das betrifft immerhin acht Prozent (ein Nachmittag) bzw. zehn Prozent (vier Nachmittage) der Kinder.

Wie sehr sich die Gebühren und die damit verbundenen Abmeldungen in Summe auf das Angebot an Nachmittagsgruppen auswirken werden, ist noch nicht abzusehen. Mehrere Bürgermeister kündigten aber an, Gruppen schließen zu müssen.

Kinderbetreuung in Oberösterreich:

Nur in Wien gratis

Gebühren für die Nachmittagsbetreuung heben mit Ausnahme von Wien, wo der Kindergarten generell gratis ist, alle Bundesländer ein, die höchsten Salzburg.

Geöffnet haben die oberösterreichischen Kindergärten im Schnitt 41,6 Stunden pro Woche. 78 Prozent aller Kindergärten haben an fünf Nachmittagen geöffnet, nur fünf Prozent einen bis drei Tage.

